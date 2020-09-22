TikTok交易遇阻：特朗普拒绝 北京也不同意

TikTok与甲骨文和沃尔玛上周末达成的交易可能要泡汤：特朗普表示在美国的TikTok必须由美国公司全部控制，否则不会批准；环时则宣称，中国政府也不同意现有的协议。

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中国字节跳动ByteDance与美国甲骨文和沃尔玛上周末就TikTok在美国业务达成交易后，美国总统特朗普表示，如果这家中国公司在美业务不是全由美国公司控制，就不会批准协议。

上周末传出的剧情显示，协议似乎已经达成：TikTok的母公司字节跳动同意让美国甲骨文集团和沃尔玛集团在未来TokTok在美业务的新实体中，分别掌握12.5%和7.5%的资本，以换取特朗普政府取消禁令威胁。

作为TikTok在美国发展业务的技术合作伙伴，甲骨文保证根据本地隐私标准存储在美国的数据。法国费加罗报今天说，这种安排可以确保1亿美国用户个人数据的安全性，可是，特朗普政府在没有提供证据的前提下，一直怀疑北京利用这款应用软件刺探收集一亿美国用户的私人信息。

尽管字节跳动坚决否认为北京当局收集任何情报信息，但中国情报法第七条规定任何中国公民和实体都须配合情报部门搜集情报这一事实，让中国公司百口莫辩。

周一早上，字节跳动在首次公开募股后表示，它将保留美国业务新实体80％控制权，并明确指出，根据这个协议，TikTok不出售本公司的算法和技术。甲骨文仅掌握在美国的应用程序源代码，而沃尔玛首席执行官则可与字节跳动的创始人和现任领导们同时成为董事会成员。

然而，特朗普要求字节跳动彻底将TikTok在美国的公司和业务出售给美国企业。他周一接受福克斯新闻采访时表示，如果字节跳动保留在美国公司的80% 股权，“我们就不达成协议”。特朗普强调，甲骨文将拥有对TikTok的控制权。他说，“如果我们发现他们没有全部控制权，我们将不会批准这笔交易”。

费加罗报述中国环球时报总编说，中国当局不会接受字节跳动与甲骨文和沃尔玛之间现有的协议。

上周六，一位熟悉此事的消息人士告诉法新社，字节跳动已由美国投资者拥有40％的股份，涉及甲骨文和沃尔玛的新实体（称为TikTok Global）的大部分最终将在美国旗下（ 美国的利益将间接和直接地占有53％），这间公司将在美国雇用25,000名员工。

据纽约时报说，已达成的TikTok交易包括，甲骨文得到一份云计算合同；沃尔玛得到了销售交易；而TikTok将与中国母公司脱离，成立一个独立实体。但这一切并没有实现特朗普最初的承诺，也没有将中国剔除出去。该报引述分析指出，在TikTok背后，中国的软实力野心更加危险。时评家练乙铮认为，TikTok只是更大风险的替身。孔子学院、Zoom和华为已深入美国人的教室、会议室和卧室，而中国的软实力野心正通过这些实体入侵美国。