中国自定清华大学为世界一流大学惹笑议

中国专家评定，清华大学已全面建成世界一流大学。不过，这一带有自认特征的评价，引起不少议论。清华大学教授郭于华就在网络评点：“自娱自乐，国际笑话”。

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据中国媒体报道，9月18日，中国名牌大学清华大学在主楼接待厅召开“双一流”建设周期总结专家评议会，与会“评议专家组一致认为”，清华大学“办学质量、社会影响力和国际声誉持续提升，全面建成为世界一流大学”。

世界一流大学指标不详，北京学者荣剑评论：“经国内高校专家评议，建设世界一流大学成绩显著。清华大学全面建成世界一流大学，北京大学全面实现了双一流建设近期目标(北大肯定不服吧？)，人民大学整体进入世界一流大学行列(部分还不行？)，北航具备了世界一流大学的主要特征(主要特征是什么？)，哈工大实现了预定的世界一流大学的建设目标.......

一位网民说：“名副其实，仅有罪推定一项成果即立于世界之巅”，这里大约影射的是不久前被清华大学开除的敢于批评习近平的著名法学家许章润教授，警方以莫须有的“嫖娼”名义把许章润抓走，许章润回到清华后被清华大学开除，令世人惊讶。

清华大学就这样被评为世界一流大学让许多人吃惊。一位网友批评：“国家性的排名应该由中国人自己组成专家，世界性的排名，应该由世界各国来定，自己排名自己定，没有权威性。”

“自己宣布自己，也不怕尴尬。”

“在一个‘大学必须坚持以党为领导’的政策下，就已经注定不可能有世界一流大学。”

习近平当年一边在福建做官，一边在清华读博士，有网友就此评论：“毕竟是皇上‘读过’的大学，怎么能，又怎么敢不是‘世界一流呢’？”

还有人写到：“清华大学全面建成为世界一流大学，还有多所中国大学进入世界一流大学行列。从此以后中国学生不用去美国留学了，美国学生要争相去中国留学了”。”

一位取名“乐观是一种态度”的网民写到：“世界200多个国家中，看病掏钱的国家有20个；用水晶棺材冷藏已故领导人尸体的4个：苏联，越南、朝鲜等；屏蔽网络的4个，古巴、伊朗，朝鲜等；有户籍制度的3个：贝宁，朝鲜等；学校上政治课的2个，朝鲜等；将‘专政’写入宪法的2个，朝鲜等；实行计划生育的1个。上述全占的国家只有一个”。

有位网民评论：“清华大学108年校庆，镇校之宝王国维纪念碑被蓝色围栏围住，原来那石碑上提着陈寅恪先生的题字：‘独立之精神，自由之思想”，现在是自墙不吸独立精神，厚得再无自由思想。许章润走了，胡鞍钢还在，可不，我明白了，胡老师前年就说我国的经济实力，科技实力，综合国力已经超过了美国，居世界第一了，清华自然是世界一流一流了”。