中国设Facebook假帐户图干预美大选被识破

美国面书（Facebook）发现中国设立虚假账户试图干预美国的大选，尽管规模不大，但却囊括议题的方方面面。纽约时报引述美国官员指，北京的作法显示中国尚未决定是否应更进一步和更直接干预美国11月的总统大选。

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纽时报导指，中国的活动虽然有限，但可抵销特朗普总统多番强调中国在选举中支持民主党候选人拜登的说法。美国的情报界估计，尽管中国反对特朗普连任，但它在面书的活动迄今仍属小规模，反映北京尚未决定是否应发动一场大规模的干预活动，一如俄罗斯在2016年美国大选的作法。

报导指，中国在面书设立的虚假账户，内容推销的资讯包括美国与菲律宾的政治，以及中国在南海的活动。中国所强调的活动虽然大多数以菲律宾为中心，但有些却直接触及美国政治。

面书表示，由于上述虚假账户违反了该公司的“不诚实行为”政策而被关闭。中国在面书的活动均出自中国并且由中国协调，尽管包括中国驻美大使馆在内的官员们，都否认试图干预11月底总统大选。

报导指，面书的保安系统首先发现上述的活动，并即时与美国政府官员分享讯息。今年的选举，美国网企与情报机关在发放有关外国介入活动的讯息上，均较2016年的大选时更为主动和积极，当年他们的作法遭到批评为过于保守和审慎。

报导指，中国炮制的账户网络只有13.3万个追随者，其中美国境内只有3000个，因此在美国并不引起太多的关注。帐户所发放的讯息，对特朗普和拜登褒贬不一。

报导引述面书的保安系统主管葛拉切（Nathaniel Gleicher）说：“讯息的目的是制造分裂，有关美国的讯息可说是方方面面都有，虽然规模不大。对美国主要政党的参选人（11月大选还包括参院部分议员和众院全部议员的改选）有支持的，也有批评的。”

报导又引述网络公司Graphika的主管尼姆（Ben Nimmo）说，他们将中国这次的活动冠上“海事凝注”（Naval Gazing）的称号，因为相关的内容都以南海等海事议题为主。Graphika公司与面书共同发表这次中国干预活动的报告。

根据Graphika的报告，中国的网络干预活动早在2016年年底开始进行，首先以中国的军事活动为主要内容，2018年活动的范围扩张到南海的议题，内容设计美国军舰活动的细节以及中国的军事成就。美国海军近年来在南海进行自由通航的活动，目的是挑战中国在人造岛一带的主权主张。

报告指出，到了2019年4月，帐户有关美国政治的内容开始冒升，有一群组在面书开设支持民主党候选人布迪格（Pete Buttigieg）的专页，但并不成功，因为只有两三个追随者。（布迪格后来在民主党初选中输给拜登）。

到了近几个月，尼姆表示，群组又在面书开设特朗普和拜登的专页，目的旨在吸引眼球，内容并非支持特定的候选人。