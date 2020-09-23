中美就气候与新冠病毒议题在联合国展开唇枪舌战

在“新冷战”气氛的笼罩下，中美两国领导人在联合国举行的远程视频大会上发生冲突后，周三，中国指责美国是全球对抗气候变暖斗争中的 “严重障碍”。

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周二，中美两国表明了包括国际合作、新冠疫情的管理方式以及气候变暖议题在内的诸多问题上的分歧。美国总统特朗普利用联合国年会召开之际指出：联合国必须敦促中国承担对新冠疫情爆发之初所应担负的责任。特朗普关于中国放任“中国病毒”“感染世界”的指责，引发北京愤怒。

美国总统透过一段提前录制的视频表示：中国政府和几乎受到其控制的世卫组织曾透出“没有人传人证据”的错误信息，从而来证明美国退出世卫组织的正确决定。特朗普管理美国疫情的方式广受争议，直接影响到他能否在11月3日的大选中获得连任。特朗普承诺：要推广疫苗，“结束这场大流行病”，以进入“前所未有的繁荣、合作与和平的新时代”。

中国主席习近平则透过一段提前录制的视频强调 “中国无意进入冷战”；习近平没有点名华盛顿，却发出“不要陷入文明冲突陷阱”的警告。中国常驻联合国代表张军随后言辞驳斥了特朗普“毫无根据的指责”。

法新社报道指出：中美两国的冲突也在气候议题上展开。作为全球温室气体做大的排放国，中国主席对碳排放做出承诺，将2060年作为实现碳中和的目标。中国外交部一名发言人将美国喻为“全球气候转暖斗争中”的“严重障碍”。

面对紧张的国际局势，联合国秘书长古特雷斯表达了对“两大经济体之间巨大分歧的”担忧。他表示：各国应尽全力“避免一场新的冷战”的发生。