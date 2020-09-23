余茂春：中共站在中国人民与自由世界的对立面

美国国务院中国政策首席顾问余茂春认为，现在不是中美冷战，而是中共站在了中国人民和自由世界的对立面。他并指，香港遭到镇压，让世界看清中共当局是完全不能被信任的。

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据自由亚洲9月22日的报道，加拿大智库麦克唐纳-劳里埃研究所(MLI)举办香港问题和中国政策论坛。前港督彭定康丶美国国务院中国政策首席顾问余茂春丶前香港众志主席罗冠聪丶加拿大国会议员加内特·吉努斯丶欧洲议会议员芙缇嘉（Anna Fotyga）、德国马歇尔基金会研究员马晓月（Mareike Ohlberg ）丶香港观察创办人罗杰斯（Benedict Rogers）等人应邀出席。

余茂春在论坛上提到香港的处境代表一国两制的失败。他指出，中国寄望从香港出发赢得世界信任的希望完全破坏，但这都是因为中共自己的错误作为，让世界看清它是不能被信任的。世人反而有机会更认清了中共的统一战线丶武装斗争和党的建设是如何运作的。他并提到美国政府对香港问题高度重视，指出“香港是唯一的一个可以令特朗普总统愿意牺牲贸易利益的因素。美国已通过《香港自治法》丶取消香港特别待遇等。还有12个和香港洽谈的协议都将陆续被终止。”

有人提问如何看待中美冷战和中国解放军的角色等问题。余茂春强调，这不是中国和美国的战争，而是中共与中国人民及自由世界的战争。他提醒世人不要误以为解放军的角色只是单纯保护中国人民。他说，在中共体制下的解放军，重心是服务中共，而不是中国人民。它涉及商业丶科技丶情报等领域。 “习近平透过解放军在太空丶网络丶深海丶北极等领域大量投资金钱人力。他称，所以如果有人（中国人）要买格陵兰土地，当然不是纯粹商业行为；华为的任正非和解放军也有关系，就知道其中的复杂性了。”

对於世人批评美国走向单边主义，反而让中国的多边主义获得成功，余茂春说，多边主义不能仅从字面上解释，要留意其方式和效果。表面上看，美国对中国施压似乎是单向行为，没有与国际盟友一路，但事实上，美国的出手是有用的，先狠击中国的痛处，接着与国际多边力量一起合作，全面围剿中共。一开始似乎盟友们配合度低，但如今大家都站在了同一阵线。