华为禁令生效 ：供应链遭打击 可能裁员

美国对中国电信巨头华为的禁令生效后，该公司轮值董事长郭平9月23日在年度大会上表示，公司的供应链遭到打击，将全力帮助供应链成长。他还称，如有必要，公司将在特定市场进行人事调整。

广告 继续浏览后续

据中央社报道，中国电信巨头华为轮值董事长郭平9月23日在华为年度全联接大会上表示，公司的供应链遭到打击，将使出全力“帮助我们的供应链强壮和成长”。

美国上月进一步加强限制，要封锁华为的商用芯片获取管道，华为面临的压力日益增加；但美方的限制措施仍允许企业向美国当局申请执照，以持续对华为供货。

华为消费者业务执行长余承东8月​​间曾表示，从9月15日起将停产麒麟系列手机芯片。

虽然华为在美国禁令生效之前已开始囤货，但分析师预期，华为现有的麒麟芯片供应将在明年用完。

华为在本月稍早发表新作业系统鸿蒙（Harmony OS），希望能在谷歌（Google）被禁止对华为提供更新的情况下，作为替代安卓（Android）系统。

另据路透消息，华为轮值董事长郭平称，如果高通获授权许可，华为也很乐意用高通芯片制造手机。

他同时提到，在美国最新的限制措施之后，公司还没有具体的业务调整计划，仍在评估影响。被问及裁员问题时他回应称，公司目前财务和业务稳定，如有必要将在特定市场进行人事调整。

郭平稍早表示，9月15日禁令生效当天，华为才把最后一批芯片抓紧入库，具体的储备还在统计过程中；目前To B业务芯片的储备还比较充分，手机芯片还在积极寻找办法当中，供应商正寻求美国政府的许可证。

英特尔一名公司发言人周二表示，英特尔已获美国当局核发一项许可证，继续向华为供应特定产品。

华盛顿指控华为将用户数据交给中国政府用于间谍活动，敦促全球各国政府弃用华为5G。自9月15日开始，新的禁令已禁止美国公司向华为供应产品或提供服务。