印度日本德国巴西联合索求安理会常任理事国席位

第七十五届联合国大会一般性辩论第二日，德国、日本、巴西以及印度要求赋予四国以联合国安理会常任理事国席位，四国提出此项要求已久，短期内似乎无望实现。

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四国外长一起通过视频再次要求联合国必须进行改革，四国外长表示，“今天的世界已经不是75年前联合国诞生的时代，这个世界有了更多的国家，更多的人口，更多的挑战。”

扩大安理会常任理事国以及非常任理事国席位，是诸多成员国每届联合国大会时经常提出的问题，根据法新社报道，本届联大，这一议题会议伊始，就被不少国家提出联合国改革的问题。

联合国安理会目前共有五个常任理事国，分别是法国、美国、中国、英国和俄罗斯，常任理事国拥有一票否决权，任何安理会决议案，常任理事国均可一票否决；除常任理事国以外，还有10个非常任理事国，任期两年，每年更新一半席位。

德国是目前的非常任理事国，任期到年底，印度应在明年一月获得非常任理事国席位。

从2005年开始，改革联合国的话题就已提出，但至今几无大的进展。

对争取常任理事国席位的上述四国来说，新冠疫情肆虐之下的世界，使得联合国改革变得更为紧急，改革首先应扩大常任理事国席位，从而使安理会变得更具代表性和合法性，并且更加有效率。

四国警告，联合国再不改革，安理会的职能已经显得陈旧过时，改革联合国是唯一维护这个国际机构的信誉，并使得这一机构真正获得最广大的支持，从而有效地和平地解决当今世界层出不穷的危机。