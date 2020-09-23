国民党主席江启臣吁中共当局收敛

近几天中国战机不断飞越台湾海峡中线，引发台湾战机频频升空。国民党主席江启臣今天9.23日呼吁中共当局收敛，降低擦枪走火的风险。许多分析预测，一旦台海爆发冲突，美军必会卷入...

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据中央社报道说，共机近日不断扰台，中国外交部发言人汪文斌9月21日表示：「台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线。」

国民党主席江启臣今天下午在国民党中常会上，谴责共军的作为，他呼吁中共当局收敛，不要再破坏已经危如累卵的和平现状，不要用躁进的军事行动，伤害两岸多年来累积的善意。他还期望两岸的执政党，尽速开启对话，减少不必要的军事演练，降低擦枪走火的风险。

他表示，两岸没有兵戎相见的空间，战争爆发两岸都是输家。期望两岸的执政党，尽速开启对话，减少不必要的军事演练，降低擦枪走火的风险，更要避免台海成为强权较劲的战场。

江启臣说：「我们的上一代，大多见证过战争的残酷，有幸在和平中成长生活的我们，更有责任延续难能可贵的和平，让我们的下一代拥有比我们更好的环境。」他表示，国民党虽然是在野党，但仍愿意为台海和平继续努力。