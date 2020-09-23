德国政府欢迎中国设立的气候目标

就中国国家主席习近平在联合国的发言视频以及美中在联合国的交锋，德国媒体立即发表了一些看法。德国政府对中国的气候目标表示了欢迎。

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德国电视一台表示，北京政府一直强调说，中国不会带来危险。习近平在联合国全体会议上表示，中国既不想和任何国家进行冷战，也不想进行热战。但中国与台湾的紧张局势反驳了这一说法。在太平洋地区，中国和周边国家的紧张关系在加剧。中国和台湾的关系尤其紧张，而挑衅则来自双方。人们对军事冲突的恐惧在增加。但专家们认为，中国和台湾的冲突虽然需要得到国际社会的更大关注，但局势离战争还比较遥远。

《法兰克福评论报》报道说，特朗普在联合国会议上，把新冠病毒的责任全推给中国，但他同时又吹嘘说，他的政府挽救了数百万人的生命。专家批评说，特朗普发出的信息令人迷惑不解。

N-TV电视台指出，特朗普一方面把新冠病毒扩散的责任全部推给中国，另一方面又吹嘘自己的政府在阻止病毒扩散方面取得了成绩。但美国新冠感染具有毁灭性的数据可能将决定美国大选的结果。多个民调显示，美国大多数人认为拜登可能更能控制疫情。在多个民调中，拜登数月来一直领先特朗普。不过，到了大选日那天，很多事情可能还会发生变化。由于美国选举系统复杂，民调结果有一定的局限性。

路透社报道说，德国政府对中国宣布的气候保护目标表示欢迎。德国环境部发言人周三在柏林表示，重要的是，越来越多的国家追求碳中和。中国此前根本就没有目标，现在，习近平宣布，中国将于2060年达到碳中和。德国期望，这一宣告会带来动力，拉动更多国家加入气候保护。德国总理默克尔于9月14日的欧中峰会上，曾要求中国设立具有雄心的气候保护目标。