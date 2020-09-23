推特无视外界质疑 封了闫丽梦后再封何方美

总部设在旧金山的网络社交平台推特近日接二连三封锁使北京难堪的帐号，继逃亡美国的香港大学病毒专家闫丽梦的帐号被封锁之后，中国河南疫苗受害者家长何方美的帐号也遭到注销，据介绍，这是她的推特第二次被封而推特是她唯一的发声渠道。

广告 继续浏览后续

她向法广表示：“这已经是第二次推特帐号被封锁了，别人的推号被封锁的时候事先往往会收到通知，而我的帐号被封锁事先却没有收到任何通告。实在不明白推特为什么要封锁我的帐号，我只不过是在上面介绍我女儿被假疫苗危害之后的健康状况，只不过是向外界传递一些维权的信息。我没有制造任何谣言，也没有传播任何谣言。推特不是美国的公司吗？在美国言论自由不是受到宪法保护的吗？难道推特也受到了北京的控制吗？”

美国多位政界人物日前针对推特9月14日封锁香港病毒专家闫丽梦的帐号发声，要求推特对此事做出解释。白宫资深顾问纳瓦罗在推特上置疑道：“一位调查武汉致命病毒的中国科学家，在发现猫腻后、被中共噤声，如今她逃脱自己的生活、来到美国，想要说出她知道的真相，却被‘自由’的美国社交媒体噤声。”

美国国会参议员乔什·霍利（Josh Hawley）也批评说：“现在推特公开站在北京一边。”

到目前为止尚未看到推特公司对上述质疑做出公开的回应。