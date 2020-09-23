『时代』百大风云人物 蔡英文罗冠聪习近平同榜 评价大相径庭

11位华人荣登『时代』本年度百大人物，蔡英文，罗冠聪，习近平等同聚一榜，不过，评价大相径庭。

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罗冠聪

登上榜首的是目前流亡英国的香港青年民主运动领袖罗冠聪，获得470万高票，前香港总督彭定康撰写推荐简介，简介说，罗冠聪是民主运动人士，现在为此流亡。他是香港年轻世代的领袖之一，他们反对北京镇压香港开放社会的法治与自由。

文章写到：中国国家主席习近平违背对香港自由与自治的承诺，他们把香港成为亚洲闪亮成功故事的价值观看作是威胁。

罗冠聪来自香港劳工家庭，曾当选香港最年轻的立法会议员，他是典型的年轻世代中勇敢的代表，但共产党却想要摧毁他们的精神，然而自由信念无法禁锢。彭定康呼吁人们继续为罗冠聪以及为自由奋斗的香港人发声。

罗冠聪的名字让人联想到同他一道为香港争民主的斗士，黄之峰，周庭，黎智英......

得知上榜后罗冠聪在脸书上写到：“对我个人而言，上榜也许是过誉了，但作为对香港民主运动的肯定，则是恰如其分。”

蔡英文

台湾总统蔡英文跻身『时代』2020年百大风云人物之列，美国参议员克鲁兹撰文推荐。

克鲁兹形容蔡英文面对中国强权毫不畏惧，“面对中国这个世界上最大的共产政权，这位白手起家的女士决心抵抗它，没有退缩。”

推荐文章还写到，自由是指引台湾的北极星，这点在全球对抗新冠疫情大流行期间表露无遗。台湾证明了在不仿效中国激进防疫措施的情况下，疫情是可以控制的。

蔡英文对上榜感到荣幸，她在脸书写到：“这不只是我个人的荣誉，更代表整个国家的荣誉。是因为我们共同努力，守住了疫情，维持了区域稳定，也不断向国际社会证明 #TaiwanCanHelp（台湾能够帮助），才让世界能够看见台湾、肯定台湾。这是所有台湾人共同的成就！

蔡英文还写到：这次的百大影响力人物里，还有来自台湾的祁家威先生。台湾是亚洲第一个婚姻平权合法化国家，我希望在世界看见台湾多元价值的同时，台湾社会更要持续展现包容和温暖。不论是在哪个领域，我们都要继续为自己的理想来努力！

习近平

同时上榜的中国国家主席习近平，是由美国之音前台长班奈特撰文介绍，文中写到：习近平今天站在这个看似无坚不摧的最高领导人位置，其反腐运动打击贪官的同时也方便铲除异己，他的独裁手法堪比世界上最极端的行动，把维吾尔人关进集中营、镇压香港事务、推动强大的社会监控技术，同时兴起个人崇拜。

推荐者介绍：中国的外交和经济正向全球扩张，但一如前苏联，中国也暴露了前所未有的裂痕，比如人口老龄化、一带一路成本过高，新冠疫情加剧社会放缓，“这意味着习近平的成功可能不是他的最终章”。

习近平本人没有对自己上榜作出任何反应。