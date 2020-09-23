特斯拉控告特朗普政府 要求立即停止部分对华关税

美国特斯拉电子汽车公司把特朗普政府告上了法庭，该公司要求立即停止对中国出口美国的部分汽车零件停止课以惩罚性关税。

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由马斯克领导的特斯拉集团周一向位于纽约的国际商业法庭控告美国政府，该公司称，美中贸易战期间，特朗普政府强加于中国一系列物品的关税是“非法”的。

该集团在一份17页的文件中特别指控美国贸易代表莱特希泽针对中国出口美国产品采取的惩罚措施，文件称，美国对中国出口美国的众多的汽车零件课以百分之二十五的关税是“任性的，随意的，滥用权力”。

特斯拉集团要求废除课税条款并且要求美国政府连本带利偿还该公司为进口这些零配件付出的款项。

实际上，华盛顿强加于中国出口物品的惩罚性关税最后是由美国进口商买单的，但是根据美国政府的表述，这样做就能最后达致减少进口中国物品的目标，从而减少美中贸易交流中美方存在的巨大的贸易逆差。

尽管北京与华盛顿去年底达成第一阶段贸易协议，美国此前对中国大约2500亿美元出口产品施加的额外课增的百分之二十五的关税继续执行。

美国当局希望籍此一方面减少美中贸易战美方的巨额贸易逆差，同时促成中方改变“不正当”贸易政策，包括强迫性技术转移，盗窃知识产权，贸易壁垒，政府补贴国企等等。