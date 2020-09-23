特朗普在联大发表视频演讲要求联合国对中国向全球传播新冠病毒问责

美国总统特朗普22日在纽约举行的联合国大会上通过预录视频发表讲话，要求联合国对造成新冠病毒全球传播的中国问责。新冠病毒至今已导致近20万美国人和全球近100万人死亡。

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特朗普表示：75年前二战结束后联合国成立，如今世界再次陷入更大的挣扎中，“这是一场艰辛的战争，我们的对手是隐形敌人—中国病毒(China Virus)，它已经夺走188个国家无数个生命。”

特朗普指出：世界正在进行一场抗击“中国病毒”的全球斗争。在追求美好明天的同时，必须让传播这个病毒的国家承担责任，这个国家就是中国。病毒爆发初期，中国封锁国内交通，却允许国际航班飞离中国，把病毒带到全世界；中国谴责我颁布的中国旅行禁令，而他们自己却取消国内航班，不让国民迈出家门。

特朗普并指责世界卫生组织(WHO)，称WHO几乎完全由中国把持操作，错误声称新冠病毒不存在人群传播，之后还称无症状者不存在传播性。

特朗普说，美国已经积极启动二战以来最大行动，快速生产呼吸机，不仅供美国国内使用，还与全球伙伴和盟友共享，并领航拯救生命的治疗方案，4月以来美国新冠病毒致死率已经下降85%，现有的三种新冠疫苗已经达到临床试验的最后阶段，疫苗也正在提前批量生产，一旦就绪，就可快速分发。