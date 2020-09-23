美国两党罕见团结通过禁止新疆产品法案 北京严拒“强劳”指控

聯合國的一個專家報告指大約百萬穆斯林被關入新疆的“再教育營”

中国当局周三9.23严厉抨击美国通过禁止进口新疆产品以抵制维吾尔人遭强迫劳动的法案。北京指有关在新疆强迫劳动的说法是“谎言”，中方拒不接受，并表示强烈愤慨。

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美国众议院周二9.22在民主党与共和党罕见的团结时刻，以压倒性多数通过了这项旨在惩罚中共当局在新疆强迫维吾尔人劳动的法案。该法案禁止进口新疆产品，除非如果提供证据，证明某些产品不是通过强迫维吾尔人劳动得来，可获美国海关一次性豁免。

中国外交部发言人汪文斌周三否认新疆存在强迫劳动，他将这个说法斥为谎言。汪文斌说，中方对此强烈愤慨、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

法新社说，长期遭受血腥袭击的中国西北广阔的半荒漠地区新疆，一直被当局以反恐为名，进行安全管控。新疆的主要族群是土耳其语系的维吾尔族穆斯林。

据人权组织称，那里已有超过一百万人被拘留在“营地”中。中国声称这些“营地”是“职业培训中心”，旨在帮助人们找到工作，从而使他们脱离宗教极端主义。

美国国会通过的法律文本旨在禁止从该地区进口大多数产品，以阻止维吾尔人在“强迫劳动”中产生的产品进入美国。

北京对美国国会通过这个法案作出强烈反应，指责华盛顿在人权问题上“诽谤”中国。中国外交发言人王文斌今天对记者说：“所谓的（在新疆）强迫劳动是西方一​​些个人和组织的凭空捏造。” 他还提到新疆地方政府为促进新疆人民就业所作出的努力。

这个禁止新疆产品进入美国的法律文本还需得到美国参议院的批准，并由共和党总统特朗普颁布才能生效。

瑞典成衣业巨头H＆M上周宣布，由于“强迫劳动”问题，再次终止了与中国纱线生产商的所有关系。