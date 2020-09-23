美国德国不承认秘密宣誓就职的卢卡申科为合法总统

面对越来越汹涌的抗议怒潮，白俄罗斯总统卢卡申科星期三秘密宣誓，开启他的第六任总统任期。当总统秘密宣誓就任的消息被独立媒体透出后，出乎意外的民众不顾首都主要大街遭军警堵塞，迅即集结抗议，至少100人遭警方拘捕。

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在卢卡申科秘密宣誓就任新一届总统后，美国国务院周三发表声明表示，美国不认为卢卡申科是白俄罗斯合法选举产生的总统。美国国务院发言人表示，白俄罗斯8月9日举行的总统选举，既不自由，也不公正，最后公布的投票结果是灌票和舞弊的结果，并不具有丝毫的合法性。

华盛顿呼吁在白俄罗斯举行全国对话，使得白俄罗斯人能在国际观察团出席的情况下，在一场公正和自由的选举中，得到选举他们自己领袖的权利。

美国呼吁白俄罗斯当局释放政治犯，终结对和平示威者的镇压，作为通向一个真诚的全民对话的第一步。

更早些时候，德国政府发言人也表示，白俄罗斯8月举行的总统大选民主合法性缺席，因此，德国不承认刚刚宣誓就任新一届总统的卢卡申科为合法总统。

德国认为：8月份的白俄罗斯总统大选，没有满足民主选举最起码的条件，既不自由也不公正，因此遭到了本国人民的反对，因此，这次选举的结果无法得到承认，卢卡申科也不能够认为自己具有民主合法性，即便已经举行了就职仪式。

德国政府还表示，这一总统就职仪式在秘密中准备，没有任何见证，便说明了一切。德国政府还呼吁白俄罗斯释放所有政治犯，要求明斯克当局不要对自己的人民使用暴力。

连续数周来遭到大规模民众示威抗议的白俄罗斯总统卢卡申科，星期三令人十分意外地宣誓就职，只在宣誓就职以后才向外界公布，消息传出后，立即引发一场更大规模的抗议。