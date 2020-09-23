菲律宾总统杜特尔特联大讲话 南海仲裁结果不能与中国妥协

菲律宾总统杜特尔特周二在联合国大会发表讲话表示，南海仲裁结果已经是国际法的 一部分，菲律宾不会与中国妥协，菲律宾“坚决反对任何削弱它的企图”。

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2016年7月12日，国际仲裁法庭就菲律宾控诉中国侵占其海洋权益一案作出裁决，裁定中国对南海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。仲裁庭还認定中国在南海的填海造陆“给环境造成了不可挽回的损失”，并要求中国政府停止在南海的“活动”。

中国一直不承认国际仲裁法庭裁决，杜特尔特担任总统后一度对这一裁决持比较模糊的立场。

杜特尔特当地时间9月23日通过视频发言强调，南海仲裁结果已经是国际法的一部分，菲律宾不能妥协，政府也不会淡化、弱化或者放弃。

杜特尔特欢迎越来越多的国家支持这一裁决。美国国务卿蓬佩奥7月13就南中国海问题发表声明，明确宣布，美方认为北京对南中国海大多数海域的主权主张“完全不合法”，美方也不承认曾母暗沙为中国最南端领土的主张。

9月16日，法国、德国和英国照会联合国，指出中国在南中国海的“历史性”主张不符合国际法及『联合国海洋法公约』， 2016年7月12日菲律宾诉中国一案的仲裁裁决明确证实了这一点。三国还强调了“无阻碍地行使公海自由、特别是海空航行自由以及『海洋法公约』所规定的包括南海在内的无害通过权斗重要性。”