全球经济前景没有六月预测时那么悲惨

国际货币基金组织周四称，世界经济前景比六月初预估的有所好转，同时警告世界并未走出因新冠疫情引发的困境。

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该组织六月份预计世界经济将出现灾难性局面，星期四，该组织公布的报告指出，经济前景有可能不是那么灾难性的严重。报告称，全球经济的某些部分开始有了起色，但该组织并未公布具体数字，具体数字预计将在10月13日公布。

6月24日，国际货币基金组织曾预告，世界经济前景非常黯淡，预估2020-2021年间全球经济损失将达致120000亿美元。全球性经济衰退今年将下跌至-4.9%，对其中一些国家，尤其是欧洲，经济衰退将更加严重，法国将下跌至-12.5%，西班牙和意大利将跌至-12.8%。

国际货币基金组织认为中国第二季度经济增长的程度以及其他一些发达国家的经济表现，都比原先预估得要好。

在经过该组织形容的“全球大封足”之后，第二季度开始，各国放松了严格的疫情管理措施。

国际货币基金组织认为另外的积极迹象是，世界贸易开始渐渐复活。不过，整体而言，世界经济“并未从阵痛中走出”。

对那些特别依赖旅游的国家以及需要外来投资的国家，经济状况仍然面临不稳定局面。