北京禁两名澳洲学者入境 可他们并未打算前往中国

中澳关系持续败坏，为报复澳洲两周前撤销两名中国学者签证，北京宣布禁止两名澳洲学者入境。不过，两位澳洲学者表示并无前往中国的计划。

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中国方面宣布禁止两名“反华学者”进入中国，两人分别是澳大利亚查尔斯斯特大学公共道德系教授汉密尔顿（Clive Hamilton）、澳洲战略政策研究所（ASPI）研究员周安澜（Alexander Joske），但根据中国外交部发言人汪文斌周四的解释来看，显然是对澳大利亚吊销两名中国学者签证的报复行动。中方称：不久前，澳大利亚曾以“国家安全担忧”为名，无端吊销两名中国学者签证。两名被澳洲吊销签证的中国学者是陈弘（Chen Hong）和李建军（Li Jianjun）。

汉密尔顿曾多次发表文章和出书，指中国通过黑客手段窃取情报，对澳大利亚、美国在内的西方国家进行渗透。周安澜则在2019年发表『中国国防大学追踪器：发现中国高校的军事与安全联系』。中国外交部发言人汪文斌称：“中方坚决反对任何打着学术幌子，传播虚假信息，蓄意抹黑攻击中国和危害中国国家安全的行为。”

不过，根据路透社报道，两名学者获知消息后十分震惊，均表示，因为出于人身安全考虑，他们并无意前往中国。他们没有申请或持有中国签证的打算。

中国方面为什么对两位无意前往中国，至少没有向中方提出签证的学者发出禁止入境的命令，是不是有点太超前？是不是仅仅为了满足对澳大利亚吊销两名中国学者的行动出气？

路透社报道说，汉密尔顿在获知遭禁的消息后十分震惊，他认为这是中国政府对澳大利亚的报复行为，他说，他已经在两三年前就已做出决定，不去中国旅行，因为太危险。汉密尔顿说：“这项禁令相当出乎意料，尽管我几年来一直出现在北京的黑名单上。”

汉密尔顿希望澳中关系改善，但前提是中国停止干预澳洲政治，及其霸淩行为。

周安澜得知禁令后表示，自己虽然在中国长大，愿意在合适的时候回到中国，但中国政府的做法使他多年前就已意识到，前往中国旅游的风险实在太高。