廖亦武：一个庞大帝国对一个渺小诗人发动的种族灭绝战争

中国诗人王藏及其妻子双双于2020年7月被以涉嫌煽动颠覆国家政权罪名逮捕。他们四名尚且年幼的孩子被困家中，无人照顾。目前旅居德国中国异议作家廖亦武发表文章，讲述王藏夫妇被捕经过，揭露“一个庞大帝国对一个渺小诗人发动的种族灭绝战争”。法广转发廖亦武先生这篇文章。————法广编辑部

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一个庞大帝国对一个渺小诗人发动的种族灭绝战争

作者：廖亦武

2020年5月30日深夜，五十餘名武装警察包围云南省楚雄城中的一幢普通居民楼，抓捕了涉嫌“煽动颠覆国家政权”的八五后先锋诗人王藏。

天上佈满星星，楼下塞满警车。眾鹰犬兵分几路，从楼道和电梯，以及左右单元的楼道和电梯，潮水般向上翻涌，几分鐘就交织成天罗地网。当房门突然炸响，刚刚躺下的王藏夫妇弹簧般从床上蹦起，急急忙忙穿戴，四个孩子也吓醒了，齐声大哭，声震屋瓦。王藏冲出卧室，抵拢房门，掏出手机开始拍摄，而王莉芹紧紧搂著孩子们。

外面叫开门，王藏不开，外面就轰轰撞击，王藏连骂强盗，第五声“强盗”尚未落音，门板就脱离门框，砰地一声直倒下来。王藏转眼被五隻鹰犬按翻在地，反扭胳膊上銬，由於警察们都是手肘和膝盖齐崭崭碾压，撕裂般剧痛的王藏禁不住哀嚎，随即短暂休克。王藏妻子王莉芹见状毛骨竦然，就尖叫一声“你们”，可话音未落，也被按翻在地，堵住嘴巴。孩子们失去母亲庇护，就躲进落地窗帘继续大哭。这也太夸张了，本已万籟俱寂的整栋楼，整个居民小区，剎那间如死火山甦醒沸腾，数百人匆匆起床围观。為了警告大伙儿别太靠近，警笛凄厉地撕裂夜幕。

王藏妈妈、弟弟和妻妹赶来驰援，结果也被抓捕。这一大家子，六个大人，四个小孩，统统被扭送派出所，陪王藏熬了一宿。所有人都被没收手机，查禁微信帐号，严防与外界联络。次日下午开释时，為首的警官特别警告大伙儿：“不準透露王藏的任何情况，否则将严惩不贷。”

可王莉芹作為四个孩子的妈妈，顶樑柱爸爸出事儿，一筹莫展的她，只能向外界求助。自己手机被扣押，她就用王藏弟弟的备用手机，翻墙在推特发送SOS，还附录了四个孩子（最小三岁、最大十岁）齐声吶喊“爸爸回家”的视频——六年前她也是这麼做的，当时王藏因為窜通北京宋庄的十几个艺术家，一块撑伞拍照声援香港佔领中环的雨伞革命，而被监禁九个月。由於在狱中被酷刑，五天四夜不准睡觉，致使心臟病突发，差点死於非命。消息传出，王莉芹五雷轰顶，情急之下，就将襁褓中的幼儿掛在胸前，高举“王藏无罪”大纸牌，率领另外两个儿女，呼叫著“还我爸爸”的口号，在艺术村中游行，惊动当局。不知是哪一位当权者偶发善念，已被起诉的王藏几天后被释放了。

然而这一次，在新冠病毒大流行的非常时期，警察说“就没这麼便宜了”。

6月7号，在王藏被抓一星期后，王莉芹被抓，都以“涉嫌煽动颠覆国家政权罪”论处。王藏的罪证是2014年至今的网络文字，包括大量先锋诗歌，其中一首《入狱》只有两句：

我想把你关久一点

关久了就有故乡的感觉

还有一首《杀人狂》，出自诗集《我终於成為精神病患》：

做一个杀人狂

无数次将自己杀死

这是最好不过的事情

能避免法律的严惩

以及警察的棍棒

还能得意洋洋地

获得新生

还有一首《厌恶呼吸》：

我厌恶了空气

空气中包裹著

我看不见的刀片

我厌恶呼吸

每天每时每刻的每次呼吸

总把那些隐形的刀片

吸进体内

在心臟上

划出道道伤痕

不知道有多少中国人读了王藏的诗会有共鸣？至少以习近平总书记為首的、从中央到地方的警察同志们是有共鸣的，否则这些诗就成不了“煽动颠覆国家”的罪证。他被捕前的两个多月，翻墙上脸书，顺手发给我一首《赶紧自杀》。其时，清华大学的许章润教授的名篇《愤怒的人民不再恐惧》传诵一时，於是我将诗题改為《恐惧的人民赶紧自杀》，在新书《当武汉病毒来临》第三章裡引用：

我怕我失去这仅有的权力

我得赶紧自杀

否则某天被人杀害

还被法官判定为

自杀

我这不是叫

死不瞑目吗？

再说

只有我自己

能将我彻底杀死

别人把我杀死了

我还会在他的梦中活过来

也许，这些剃刀般锋利的先锋诗歌令网络管理员深感冒犯，所以要治作者的罪，可作者妻子与诗文无涉，也不参加任何政治活动。她被治罪仅仅是因為公开求助，告诉别人“丈夫被抓”——这也极大藐视了警方“不準透露王藏的任何情况，否则将严惩不贷”的禁令。

接著，王藏弟弟被抓捕，从此销声匿跡，因為他不仅藐视禁令，还与警方争辩：“父母被抓走，四个孩子饿死怎麼办？”

再接著，王藏妻妹被抓捕，这条“在这场庞大帝国对一个渺小诗人发动的种族灭绝战争”中唯一的漏网之鱼，某一天从失去自由多日的王藏母亲和四个孩子身边离开，伤心欲绝，一时冲动，竟冒险翻墙将王藏夫妻的两份《逮捕通知书》公佈於推特新号，激起一片哗然。

就这样，整个家族都因“违法走漏风声”被抓捕，自此联络全断，外界再没有王藏母亲和四个孩子的任何消息。各地维权人士对他们的物资支援，包括寄给孩子们的米麵油盐、衣裤鞋袜等等，都石沉大海。有人试图接近他们“画地為牢”的楼道，却被警方强制驱离。作為与王藏从未谋面的文友，我在脸书上写道：

先抓捕诗人；再抓捕诗人妻子；

随后抓捕诗人的弟弟，昨晚再抓捕诗人的妻妹；

诗人的爸爸57岁就死了。

诗人的妈妈，一个贫病交集的老人是四个孤儿的唯一依靠

他们会不会抓捕诗人的妈妈？

他们抢走孩子的一切。企图让孩子永远失去父母。如果有一天，有人发现四个孩子倒毙在街头、河流、桥下或茫茫田野，浑身伤痕，请千万别吃惊。他们在香港和新疆都是这麼干的......

这一切都会过去。所有的罪恶都会被遗忘。1989年的天安门大屠杀会被遗忘（最小的遇害者才九岁）；2014年的雨伞运动会被遗忘；2019年的的“光復香港、时代革命”会被遗忘，成千上万的香港孩子被杀戳、被强暴、被失踪会被遗忘，新疆洗脑营会被遗忘，西藏几百佛教徒自焚会被遗忘——将来的人们记不住抗争者和受害者的名字，这麼多的被抹去的名字，就像天上的星星，谁也记不住这些星星或这些為自由而牺牲的孩子的名字......

因才华和勇气出眾，到访中国的德国总统高克夫妇曾在驻北京大使馆接见王藏一家，并合影留念。我当时看见，替他高兴——因為高克总统在1989柏林墙倒塌前，是前东德最有影响的人权牧师，许多年来，一直在德国民眾中享有最崇高的威望——為营救刘晓波夫妇，我与高克总统夫妇有过不少通信——我以為这是一张超级国际保护伞，可谁能料到“覆巢之下，安有完卵”，这个被新冠病毒搞得濒临崩溃的共產帝国，从上到下都已疯掉。

而最最丧心病狂的，莫过於四面树敌的，伟大、光荣、正确的当今皇上。

廖亦武，2020，9，21

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