拘捕黄之锋 欧盟声明此举破坏欧中互信

在距离欧盟峰会召开还有一周的时候，香港民主人士，前众志秘书长黄之feng周四遭当局短暂拘捕，欧盟委员会发言人警告，北京如此做法，破坏了欧盟对中国的信任。

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欧盟发言人表示，香港情势的发展破坏了中国在香港事务上做出的国际承诺，也破坏了欧盟对中国的期待，对欧盟与中国的关系会有后果。

欧盟领袖本应在这个星期四开会讨论与中国以及与土耳其的战略关系，但因新冠疫情的因素，这一峰会推迟至10月1日。

欧盟发言人进而指出，逮捕黄之锋，是香港自从夏季以来一连串令人不安的拘捕民主人士的继续。

现年23岁的黄之锋被以“非法集会”的名义拘捕，当局指其在2019年10月参加了一次被禁止的游行。去年这一阶段正是香港民众反送中高潮阶段，每天都有规模可观的反政府游行发生。

黄之feng随后发推说，当局指责他的罪名还有破坏了『禁蒙面法』。反送中行动中，大批民众蒙面上街，与警方对峙，香港政府推出『禁蒙面法』，以利识别示威人士，但香港高级法院裁决这一法律违背宪法。

欧盟要求对所有拘押人士都能通过“独立的法律系统裁决”。

欧盟提醒中国当局：“一个独立的司法系统，免于政治考量的影响，这是一国两制赋予的香港自治的基石，受香港基本法保护”。

在北京强加于香港版国安法之后，欧盟领袖之前已决定限制向香港出口用于监视和镇压的设备。

在9月14日举行的中欧视频高峰会上，欧方毫无保留地向中国国家主席习近平发出了警告。欧盟理事会主席米歇尔表示，欧盟严重关切港版国安法引发的恐惧，香港民主派的声音应该得到倾听。

在那次会后举行的新闻发布会上，欧盟理事会主席米歇尔表示，他对习近平说，欧盟不会继续被利用。“欧盟不再做他人的竞技场”，“欧盟要求更加公平的贸易关系，更加平衡的欧中关系，这意味着双方必须对等、公平地竞争。”