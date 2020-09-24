新疆：澳洲调查识别380个疑似拘押中心

澳大利亚战略政策研究所周四9月24日发布的一项调查显示中国当局在新疆拥有380个疑似“拘押中心”。该调查发现新疆的拘押设施网络随着当局安全政策的加强而发展扩大。

广告 继续浏览后续

澳洲战略政策研究所（ASPI）是澳大利亚政府在堪培拉成立的一家研究机构。该机构通过对卫星图像，证词，媒体报道，公共建设招标书进行综合分析，在新疆境内辨识出380多个疑似拘留中心。

据研究人员介绍，这些疑似拘留中心的功能和规模有很大不同，包括“再教育营”，“拘留所”甚至“监狱”。

这个调查指出，380这个数字比之前的估计增加了大约40％，其中至少61个拘留场所是在2019年7月-2020年7月之间新建和扩建的。

这一信息与中国当局声称所有接受“培训”的人都“已毕业”并离开“职业培训中心”的说法相矛盾。

该研究所称，他们的部分资金来自美国国务院资助。华盛顿站在谴责中国对新疆政策的最前沿。

美国众议院本周二通过了一项禁止从新疆地区进口大部分产品法案，以防止让维吾尔人“强迫劳动”的产品进入美国。

中国当局在9月中旬赞扬自己在新疆的职业培训政策取得了成功，表示该政策有助于减少失业和消除地区不稳定。中国当局还说，新疆地区三年多没有发生袭击事件。

法新社发自悉尼的这个报道称，由于新疆长​​期遭受维吾尔族穆斯林成员的血腥袭击，当局以反恐名义对新疆进行了牢固的安全管控。

人权组织指出，新疆有超过一百万人，主要是穆斯林，被拘留在所谓的“营地”内。中国声称这些营地是“职业培训中心”，旨在帮助人们找到工作，从而使他们脱离宗教极端主义。