日本执政党部分议员要求取消习近平访日 否则贻笑大方

就在日本新首相菅义伟预订25日晚上与中国国家主席习近平通话前数小时，日本执政党自民党“保守团结之会”周四做出决议文，要求日本政府取消邀请习近平以国宾身份访问日本。

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日本时事通信社报道，日本执政党自民党保守派国会议员保守派议员组成的“保守团结之会”星期四拟定一份敦促日本政府撤销邀请中国国家主席习近平以国宾身份访日的决议文，预订将于星期五提交给日本政府。保守派国会议员反对邀请习近平访日的理由主要是，一是中国舰船不断游弋钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边海域，二是习近平应对新冠疫情蔓延承担责任。

根据中央社报道，日本自民党的保守团结之会在决议文中写道：中国船舰频频出现在钓鱼岛周边海域，“对日本安全保障的威胁日趋严重”；决议文还指出，习近平应为2019新冠疫情蔓延负起责任，文中写道：“若邀请习近平以国宾身份访日，势必会贻笑大方，应正式取消邀请。”

日本原本邀请习近平于今年春季访日，因新冠疫情蔓延延期，日本政界后来要求取消邀请习近平访日的声音不断出现，7月8日，日本自民党外交部会会长，现任防卫副大臣中山泰秀等人到首相官邸，向当时的内阁官房长官菅义伟表示，自民党的外交部会与外交调查后已作出决议，内文记载“不得不要求政府取消邀请习近平访日”。中山当面递交决议文给菅义伟，菅义伟回应说：“诚挚以对”，决议文谴责中国在香港推出港版国安法。

日本共同社22日报道，日本首相菅义伟和中国国家主席习近平计划于9月25日举行电话会谈。据指这将是日本首相与中国国家主席2018年5月以来首次通电话。预计两国领导人还将讨论习近平对日本的国事访问。

安倍晋三因身体原因辞职后，菅义伟上星期成为日本近八年来的第一位新领导人，菅义伟和美国总统特朗普已于9月20日首次通话。