法国单日染疫超过16000人 创纪录

新冠病毒在法国感染的速度超过以往任何时候，在短短24小时之内，16096人感染，这是自从法国开启大面积检测以来的最高纪录。

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法国上次的最高纪录是单日染疫13000多人，发生在9月19日。星期四，法国卫生部门宣布24小时之内共有52人死于疫情。自二月底以来，法国死于疫情的人数已达31511人。自春季疫情爆发以来，法国已有497237人感染疫情。

奇怪的是，一方面疫情传染迅速，另一方面法国社会普遍感觉轻松，已失去三月份实行限足令时期的紧张局面。这大约与住医院人数相当低，以及送往紧急抢救的人数不多，因而医院压力不太大有很大关系。不过，星期四公布的数字显示，法国因新冠疫情住院人数已达到6031人，这是7月22日以来出现的最高数字，另外，进入急诊室抢救的患者已达1048人。仅仅在最近七天，医院接受了4258名新冠患者，其中718人送往急诊室抢救。

但是，法国政府一再呼吁人们遵守卫生规则，严防疫情恶化。针对民间埋怨政府管理措施过严的埋怨，法国总理卡斯泰星期四表示，如果政府不采取措施阻止疫情蔓延，法国会冒着再次落入春天遭遇新冠疫情突袭时的困境。

这位总理在法国电视2台强调说，与疫情的斗争必须争分夺秒，公众舆论必须专心和谨慎，如果我们不及时行动，春季的情形将可能会重演。

法国马赛感染严重，政府下令关闭餐馆和咖啡厅，但是，当地民选代表却向法院控告政府，要求解除禁令。