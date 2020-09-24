港府收紧采访自由遭IFJ国际记者联盟及FCC炮轰

香港特区政府透过警察部门修改法例变相收紧新闻自由以及限制采访权，不但遭到香港记者协会以及包括七所大学新闻系在内的一众网媒反对，在国际上亦引起关注，国际记者联盟（IFJ）和香港外国记者会（FCC）发别发表声明批评港府此举，并要求撤回修例。外交部驻港公署对FCC的声明予以反驳，反指FCC公然包庇“假记者真暴徒”。

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香港警方已经“剑及履及”，昨日才通知四个新闻工作者协会将修改警察通例的“传媒代表”定义，今（24日）在相关网站刊登已经修改的通例内容，以供公众查阅。经过修改的警察通例，官方将不再承认记协及摄记协记者证持有人是传媒代表，只承认已登记政府新闻处新闻发布系统的机构、或国际认可及知名的非本地新闻通讯社、报章等。

国际记者联盟（IFJ）发声明表示，警方修改警察通例的传媒定义，反映当局在把持香港传媒工作者，以试图控制传媒的重要报道。联盟又强烈反对任何限制记者，及收窄记者定义的举动，并认为警方没谘询业界下修改定义是毫无基础。

声明指出，港府此举代表着对香港独立媒体的另一次打压。在此之前，香港已历经超过一年言论自由以及政治权利遭到警暴镇压，以及6月30日开始生效的国家安全法。

香港的外国记者会FCC则在23日发表声明指出，在新规定之下警方有权自行权定由谁人采访自己，这将会损害本港新闻自由。对于警方会承认国际认可及知名的非本地传媒，FCC 质疑警方如何界定“国际认可及知名”，一些非英语的外国媒体又是否能获警方认可。FCC 又指新措施会严重打击学生及自由身的记者。

外交部驻港公署对FCC的声明予以即时反驳，批评FCC对警方修订警察通例说三道四，要求FCC立即停止打着新闻自由幌子插手香港事务。发言人指FCC急不可耐跳出来公然为“假记者真暴徒”美化洗白，实质就是妄图包庇纵容“黑暴”“揽炒”势力乱港罪行，为他们撑腰打气，唯恐香港不乱，用心险恶。

此外，香港七家大学和学院新闻系发表联署声明，指有关修订不明智，强烈敦促警方撤销该建议，并呼吁特区政府考虑到警队单方面的决定对香港新闻自由的损害，停止将该建议成为政策。

该七家院校为浸会大学、中文大学、城市大学、恒生大学、树任大学、香港大学及珠海学院。

声明强调根据《公民权利和政治权利国际公约》与基本法，香港居民享有言论、新闻和出版自由；结社，集会，游行和示威的自由；以及建立和参加工会以及罢工的权利和自由。