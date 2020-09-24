澳洲两学者被禁入境 中澳关系恶化 病毒闹的？

澳大利亚学者克莱夫-汉密尔顿（Clive Hamilton）和周安澜（Alex Joske）被禁止入境中国，但据说此二人目前都没有去中国的计划。自从堪培拉今年4月率先呼吁国际社会对武汉肺炎病毒展开调查后，中澳关系步步恶化。

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据悉尼晨报今天9.24日报道，这是北京针对澳洲两周前撤销两名中国学者签证采取的行动。两名被澳洲吊销签证的中国学者是陈弘（Chen Hong）和李建军（Li Jianjun）。

据英国卫报说，北京禁止入境的两名澳洲学者分别是查尔斯 斯特大学（Charles Sturt University）的公共道德教授汉密尔顿和澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的研究员周安澜。中国鹰派官媒环时将他们归纳为“反华”学者。可是，不论是汉密尔顿还是周安澜，二人目前都没有前往中国的计划。

之前，在九月初，两名澳大利亚记者迈克-史密斯（Mike Smith）和比尔·比尔特（Bill Birtles）在受到中国国家安全部门的质疑谈话后，匆匆离开了中国。

北京当局还对澳大利亚的牛肉，葡萄酒，谷物等产品采取了禁止入口的措施。但澳洲当局似乎不为所动。

病毒闹的？

澳大利亚是第一个呼吁国际社会对中国武汉冠状病毒来源展开调查的国家。今年4月，澳洲当局呼吁国际社会对武汉肺炎病毒展开调查，受到中国当局的推脱和拒绝。

外界至今尚不清楚为什么是澳大利亚首先呼吁对造成武汉肺炎的病毒展开国家调查。但大家看到，随后中澳关系急速恶化。然后，发生了一系列奇怪的事情：北京将第一个前往武汉调查疫情的高官，公安部副部长孙力军抓捕。孙力军曾在澳洲留学，传他妻子依然在澳洲生活。在孙力军被捕后不久，为中国大外宣电视台工作的澳洲籍记者成蕾也突然被中国当局拘押，一直音讯全无。无论是孙力军案还是成蕾案，外界很难看清楚门道。

据路透今天报道，中国外交部新闻发言人汪文斌周四称，中方欢迎外国人士来华学习、工作和生活，但坚决反对任何打着学术幌子，“蓄意抹黑攻击中国和危害中国国家安全的行为”。