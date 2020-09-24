特朗普女婿库许纳的公司曾向台湾官股兆丰银行借款五千万美元

图为美国总统特朗普女婿顾问库什纳于会议中

「富比世」杂志资深编辑亚历山大出版的新书「白宫公司」，揭露美国总统特朗普女婿兼资深顾问库许纳的公司，跟台湾的兆丰银行贷款5000万美元，库许纳是保人。由于兆丰银行母公司兆丰金控有26%是官股，多数董事来自台湾的财政部，作者据此质疑当中可能有利益冲突，而库许纳因美国的法律漏洞，不须要申报这笔贷款，但此事可能对美中台三边关系造成影响。

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富比世报导说，特朗普政府上台后企图加强与台湾的关系，并在国际舞台上与中国抗衡。特朗普2016年当选后打破数十年惯例，接了蔡英文总统的祝贺电话，激怒中国，当时出面灭火的正是库许纳，而库许纳与兆丰银行间不为人知的往来，「恐使美国与台湾和中国间的外交关系更加复杂化」。

亚历山大在书中说，库许纳与合作伙伴2015年以2亿7500万美元买下纽约市布鲁克林区威廉斯堡一间旧仓库，改建为各户有独立产权的豪宅。

库许纳与合作伙伴为这笔交易贷款1亿7500万美元。根据亚历山大检视过的财务文件，这笔贷款在2017年分拆，由兆丰国际商业银行承担5000万美元。

亚历山大说，这代表与台湾政府有关的银行对库许纳和第一家庭成员握有一些影响力，外界毫不知情。

台湾兆丰银行说，外媒报导兆丰贷款给特朗普的女婿并非事实，2015年5月，兆丰银行参贷富国银行（Wells Fargo）主办的1亿7500万美元联贷案，借款的对象是不动产开发商，参贷金额5000万美元，期间借款人都依据契约陆续还款，并在2018年12月全部还清。

台湾兆丰银行指出，这个贷款案的借款人及保证人，都依规定办理KYC作业，所谓KYC作业是指「Know Your Customer」(了解你的顾客)。

台湾行政院发言人丁怡铭说，这是公开借贷，不是什么密帐或利益交换，希望外界不要有过多揣测。

对于这本新书揭露的内容，库许纳和他的公司代表并没有做出回应。