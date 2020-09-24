英律师审裁处决定起诉何君尧涉违纪或取消其执业资格

何君尧因为涉违纪而遭到英国事务律师审裁处决定予以起诉。图为审裁处的有关电邮。

日前在网上发起联署支持香港警察竞逐诺贝尔和平奖的何君尧，根据苹果日报报导，已被英国事务律师纪律审裁处（Solicitors Disciplinary Tribunal）决定起诉涉违纪，意味何君尧将被剔除英国注册律师资格。

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报导指，英国执政保守党人权委员会成员裴伦德（Luke de Pulford）在推特发文上载了有关消息的电邮信件，信中提到该听证会将于今年12月14日至18日展开。裴伦德在帖文形容，事件对香港来说是个好消息。

裴伦德之前曾去信何的母校英国安格里亚鲁斯金大学，促褫夺何君尧博士学位。何君尧去年被褫夺名誉博士学位后，英国律师管理局其后接获投诉，指何可能违反管理局的标准或要求，将对何君尧展开调查。据律师管理局网页显示，律师涉及不诚实指控为其中一种会被罢免行为，并明言由于司法界高度重视律师诚信，若个案提交律师纪律审裁处并证明该律师不诚实行事，将很大机会被罢免。

何君尧是建制派的“勇将”，言论相当出位，谷歌（Google）公布2019年度搜寻榜，何君尧力压特首林郑月娥，成为香港区热爆本地话题人物第一位。例子包括去年7月21日元朗白衣人行凶群殴市民当晚，何“路经”该处与疑似白衣人头目额手称庆时，还称许白衣人是“我们的英雄”；何在立法会上不点名揶揄与他政见相违的民主派议员毛孟静，指“有人食惯洋肠，自我侮辱”，毛的丈夫为著名的政治评论员Philip Bowring。

根据英国的制度，律师分为事务律师（solicitor）及大律师（barrister），后者又称出庭律师，香港迄今亦沿用此制度。