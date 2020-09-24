菅义伟与韩国总统及联合国秘书长举行电话会谈

日本首相菅义伟24日午前，与韩国总统文在寅举行电话会谈，对于由于慰安妇、韩国海军驱逐舰用火控雷达照射日本海上自卫队侦察机、战时强征劳工判决等堆积如山的日韩之间的问题而冷却的日韩关系，菅义伟表示：不能放置不顾。对于强征劳工等突出的问题，菅义伟强烈要求韩方给予适切的对应。

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菅义伟首相指出：日韩之间是重要的邻国，包括朝鲜问题在内，日韩、日美韩的合作是非常重要的，并表示包括对应新型冠状病毒在内，日韩因该在各个领域共同对应。

文在寅总统首先祝贺菅义伟就任日本首相，文在寅表示：韩日是具有基本的价值观和战略利益的最近的友人，是为东北亚和世界和平与繁荣合作的伙伴。

文在寅指出：对于二战时日本强征朝鲜半岛的劳工问题，两国必须共同找出最好的解决办法。

菅义伟在会谈后向记者们表示：针对种种问题，在这次会谈中申述了我国的一贯立场。

这是菅义伟担任首相后首次与韩国总统举行会谈，据说会谈是应韩国方面邀请进行的。

菅义伟还在24日上午与联合国秘书长古特雷斯进行了电话会谈，菅义伟首相在会谈中指出：日本重视多边主义，并以实现“自由开放的印度洋和太平洋为目标。”双方就在新型冠状病毒感染症对策上的合作达成共识。

菅义伟在还希望古特雷斯在解决朝鲜绑架日本人方面给予合作。古特雷斯表示在这一点上全面支持日本。