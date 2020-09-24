跨国议会对华政策联盟（IPAC）针对西藏强迫劳动提出四大要求

路透社与德国专家曾德恩(Adrian Zenz)周二公布了一份调查报告， 报告指出通过中国政府在新疆推行的“再教育营” 模式也同样正在西藏进行。由西方多个国家的63名议员组成的“跨国议会对华政策联盟”议员发表联署声明提出了四大要求。

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跨国议会联盟提出的四点要求分别是：针对中方责任官员实施“马格尼茨基人权问责法”式的制裁措施；政府应该针对受到西藏和其他中国强迫劳工政策影响地区的进口项目进行企业风险评估和修正；第三是各国应要求中国政府实行对等原则允许国际调查团进入西藏。最后声明还呼吁联合国秘书长就此设立特别报告员机制，旨在调查中国的强迫劳工及民族压迫问题。

路透社公布的报道对中国官媒以及西藏政府公布的一百多份文件进行了分析之后指出，根据2019年至2020年的政策文件显示，大批藏人被送到「培训中心」后，须接受意识形态教育，并要进行军事演习及穿著制服。「培训中心」学员所学习的职业技能，包括有纺织、建筑、农业及民族手工艺品等。其中一个培训中心有描述培训内容，包括有学习普通话、中国法律和政治教育。另一份地区政策文件则称，目标是逐步实现从「我必须工作」到「我想工作」的过渡。报道特别列举了一份2018年12月的政策文件亦提到收集5.78万名工人的数据。

当然，报道也承认无法亲身确认被转移藏人的情况，因为外国记者不能进入西藏採访。

对此，中国外交部发表的声明则强调在中国强迫劳动根本不存在，中国是法治国家，该些工人都是自愿且有获得适当报酬。

事实上，早在一年前就有媒体报道了西藏也同样存在再教育营的消息，有评论认为，中国当局目前为了迎接西方考察团到新疆考察，为了应对西方杯葛新疆强迫劳动所生产的产品，正在将新疆的营地以及产地转向西藏。