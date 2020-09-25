一名中共党员来美探亲被拒绝入境原机遣返

一架接近洛杉矶国际机场的喷气客机的阴影投射在洛杉矶405号州际公路上.

一名华裔美国公民的父亲因为是中共党员，持旅游签证来美国探亲，在洛杉矶机场被拒绝入境，并被取消签证原机遣返。美国华裔法律学者认为，这可能是美国执行限制中共党员入境最新政策的首例。

广告 继续浏览后续

华裔法律学者郑存柱向中文媒体《大纪元时报》介绍说：他接到电话咨询：一位华裔美国公民早前申请自己的父亲移民，其父去过广州美国领事馆面谈，但之后一直没有结果。老人手持十年有效旅游签证，于9月17日下午，乘飞机来到美国看女儿，在洛杉矶机场被拦截，并被取消签证，原机遣返中国。

郑存柱了解到：这名父亲在广州美领馆接受面谈时承认自己是中共党员，此外没有其它问题。

据老人的女儿讲，她父亲年龄很大了，因担心退休待遇受到影响，就没有办理退党手续。在洛杉矶机场被拦截之前他不知道自己的移民申请已经被拒绝。机场海关人员问了他有关问题后，说他不符合进入美国的规定。郑存柱说：“我们在网上看到信息是说美国移民局明确表示他被拒绝了。”

郑存柱介绍：本来美国对共产党员移民、入籍是有限制的，但以前对中共党员签证进入美国，基本上采取宽容的方式，但特朗普政改变了对华政策，对中共党员入境不再宽容。

早在今年7月，《纽约时报》援引知情人士的话称，特朗普政府正在考虑禁止中共党员及其家人进入美国。美国国务卿蓬佩奥被问及此事时回应道：“我们正在寻找正确的方式，我们要确保这个方式可以反映美国的传统价值观。”

郑存柱表示：9月17日的遣返案说明禁止中共党员入境的政策已经开始执行，中共党员，不管是移民，还是探亲、旅游，都有可能面临在机场被遣返的风险。