根据中国海关今天报告，俄罗斯8月供应580万吨原油。这相当于137万桶/日，同比减少3.7%，7月时为174万桶/日。路透社说，俄罗斯8月供应580万吨原油。这相当于137万桶/日，同比减少3.7%，7月时为174万桶/日。上个月，中国从美洲的进口激增。

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据路透社今天报道称，俄罗斯8月连续第二个月成为中国最大石油供应来源。根据中国周五公布的海关数据显示，俄罗斯8月连续第二个月成为中国最大石油供应来源；沙特阿拉伯对华供应量大减三分之一，名列第二。月份同比变动幅度是路透社计算得出，因中国海关未提供此项数据。

数据显示，沙特8月对中国供应量为526万吨，相当于124万桶/日，同比减少32.5%。今年1-8月，俄罗斯对中国的原油出口仍以5,710万吨居冠，同比增加15.6%。由沙特进口的原油为5,580万吨，同比增加6.1%。

伊拉克在7月是第二大供应国，8月对华出口460万吨，较7月下降20%。伊拉克已经开始削减产量，以弥补之前未履行的削减供应配额。伊拉克上个月的进口比去年同期增长了2%，2020年至今增长了33.9%。

据该报道，上个月，中国从美洲的进口激增，来自巴西的进口量同比增长75%，达到415万吨，而来自美国的进口量增长了一倍多，达到223万吨。

路透社说，8月份，中国的原油采购总量较7月和6月的火热水平有所下降，随着库存攀升和加工利润率收窄，预计未来几个月还将进一步下降。