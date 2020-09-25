中国教育部指高等教育与世界一流有不少差距 间接打脸清华大学?

北京清华大学日前召开专家评议会，认定北京清华已全面建成为“世界一流大学”。中国教育部方面今天却称，中国高等教育整体实力与“世界一流”大学还有不小差距，“要有清醒的认识”。

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据中央社今天报道称，北京清华自评“世界一流”，遭中国教育部打脸。

北京清华官网21日刊发通稿称，18日召开“双一流”建设周期总结专家评议会，会议专家认为，北京清华坚持“新时代党的教育方针”、“社会主义办学方向”，在2016年到2020年间，综合实力、社会影响力和国际声誉持续提升，全面建成为“世界一流大学”。

该报道引据澎湃新闻说，中国教育部发言人续梅今天在记者会回应相关提问时表示，经过5年的建设，相关建设学校不断汇集优质的资源、加强内涵建设，也取得阶段性的成果，但也清楚的认知到，中国国家高等教育的整体实力和世界一流大学相比，“还有不小的差距”。她说，中国在本世纪中叶要实现到一流的大学、一流的学科，不论是从数量上还是品质上都要进入世界前列，“还有很长的路要走，还有相当多的工作要做，还有很艰钜的任务要完成，所以对此要有清醒的认识”。

中央社说，对于北京清华自评为“世界一流大学”，不仅官方持保留意见，连校内教师都不以为然。北京政治思想学者荣剑昨天在推特分享中国各大学对于“双一流”建设评估结果，其中可见北京清华“全面建成为世界一流大学”，北京大学“全面实现双一流建设近期目标”。荣剑并发言笑称，“北大肯定不服（清华）吧”。北京清华大学社会学系教授郭于华也在推特转发荣剑的发文，并留言称“自娱自乐，国际笑话”。