任志强事件继续发酵 红二代习近平心头大患

任志强被重判18年，激起的反弹北京当局可能没有料到。

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中共当局既要严厉惩罚任志强，又可能担心让本国人知道底细，采取了严密的舆论控制措施，官媒只转发法院通告，强调“任志强当庭表示服从法院判决，不上诉”。有意思的是，网民发出的评论虽被清零，在社交网络朋友圈，关于任志强被重判的各种评论却以“私信”或半公开形式风传。

经济罪名民间多不信

多数反应，对以经济罪名重判任志强，很少人相信，许多人深信任志强获罪是得罪了习近平本人，任志强的“真正罪过”法院通告里面没有。社交网络流传着这样一幅对联：“炮口敢言七千字，囹圄无惧十八年”，点出任志强乃不惧威权，因言入罪。类似“历史的审判才是最后的审判! 让我们拭目以待”的表述很多。对任志强的看法为什么那么清晰，分析人士指出因为许多人知道这样一个重大事实：2月23日，习近平视频召集全国17万党员干部，颂扬自己“亲自指挥”抗疫成果，任志强随后却撰写“檄文”不点名地公开揭露习近平是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，谁不让我当皇帝我就让你灭亡，任对疫情初期的几个关键时间点一一发出质问，习近平自称1月7日就对抗疫作出指示，而任志强锋利的诘问，让隐瞒疫情者现了原形。

回到前面，当局既然把任志强判刑18年，为什么却要严密封锁相关舆论，似乎越少有人知道越好，这种诡异的做法引起严重怀疑。不少分析认为，这与任志强的红二代身份，以及他在高层的人脉有重大关系。

习近平忌惮红二代？

一些脱身于体制，对中共内部运作十分清楚的人士指出，任志强有几重身份，但是，他的红二代身份，在习近平看来最为危险，前中央党校教授，与任志强同属红二代的蔡霞认为，习近平重判任志强就是杀一儆百，给全党看的，尤其是给红二代看的。

由此引发的另一个问题时，习近平当年联手王岐山，以反腐为名为自己全面掌控权力铺路的时候，让位高至前中央政治局常委的周永康以至于一批军头纷纷落马，为什么现在会特别对红二代有了顾忌？

一个解释是与中共的权力的历史来源有关，红二代是维系中共核心权力的基本土壤，红二代不是几十个几百个新贵，而是一个阶层，根系十分发达，在位的不在位的，联通着政权的各个层面。但是，现在这个阶层在变质，在动摇，这是让习比那些共青团新贵或三结合上来的高官更感到害怕的原因之一。

另外一个根本的问题，就是习近平自己造成的局面，今日中国，四面楚歌，习统治下，中国在国际上空前孤立，在国内，清扫异己，树敌无数，加之中美贸易战，新冠疫情给中国带来的严重经济停滞的局面，习在中美贸易战以及处理香港危机时的误判或横蛮，在中共内部压抑着的不满越来越沉重，习近平丧失了最初登台时以反腐为名实则清除异己那一时期所具有的光环或者说威慑力。

给习倒台造舆论

习可能还没有即刻倒台的危险，但是希望他倒台的舆论已经开始造了，而且声音越来越大。许章润对习近平的批评就是一个标志，他直指习近平把中国拖向了世界的边缘，批习“倒行逆施”，以“无耻之尤”来形容习。许章润的 声音是来自知识界的声音，而另外一个标志性的反习的声音就是任志强，任志强出身红二代，出身特殊，一发声，就产生了巨大的响动。在习看来，任的背后一定存在着反习的势力。

在天怒人怨的情形下，习近平无论如何要把守住关键的一环，无论如何，不能让统治集团内部，或者与中共统治集团有不解之缘的红二代出现普遍反习的情形，习近平重判任志强，似乎有守住底线的目的。

『北京之春』荣誉总编胡平分析，中国公众都知道任志强是习近平的老朋友和老盟友、国家副主席王岐山的熟人和朋友，习近平如此重判身为红二代的任志强就是要发出信号，这就是，他习近平豁出去了，不在乎了，红二代得罪他，他也要下杀手；这也正应了任志强的话，这就是，他习近平就是要显示他的决心。

任志强有着房产大亨、红二代、公知多重身份，但他在体制内拥有的广泛人脉可能是最让习近平所忌讳的。他与中国国家副主席王岐山的关系，据指到了可以随便打电话的地步。越是这样，习近平越是不能容忍任志强的批评，通过重判任志强，也是向党内，包括王岐山这样的高官发出信号，对他只能服服帖帖。任志强被抓后，不少人问，王岐山为何不出面帮任志强一把，熟悉中国政治的蔡霞在自由亚洲提出这个问题时表示，王岐山有顾忌，“他不能和任志强捆得很紧，如果捆得很紧，就变成了任志强在前边，他就成了任志强的后台”。

另外一位熟悉中共内部运作的人士在任志强被抓时对本台表示：“任志强出面公开叫板，意味着局势不可挽回”，“高层斗争进入一个新阶段”，“王和习反腐时期的那种特殊关系不复存在”。任那样公开地批评习，是党内一部分力量到了不能忍受的地步，习近平下令抓任志强，也是警告任志强同党莫要蠢蠢欲动，否则他毫不留情。在这种情况下，王岐山只能与任志强保持距离，任志强也不太可能指望王岐山救他，他应对中共内部运作心知肚明。这位人士形容，任志强批习，被抓，被重判，其实是双方到了“撕破脸”的地步，王岐山只能站在习近平一边。

蔡霞则认为，任志强同不少红二代一样，他们的想法在近年来发生了根本的变化，价值观已不可与王岐山等量齐观。任向着民主政治的方向，来学习和思考问题，认同宪政民主自由民主。在那篇被视为任志强亲自撰写的檄文中，他对习近平一连串的质问即可看出，任希望中国走向自由民主，他希望改变制度。

独立学者邓聿文的看法是，重判任志强，就是要防堵红二代公开倒戈。他认为，习近平深知目前中国民间很难有力量反对他，但红二代不同，他们有父辈荫蔽的身份，有资源和人脉，甚至可以动用公共舆论声援。因此，不能在红二代里让对习的不满形成一种公开或半公开的反习气候。他认为，在习近平看来，一旦任成为反习大将，他所引发的破坏力和社会影响力绝非几个公知书生可比，因此必须重判。