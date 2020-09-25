华为实验室大爆炸 原因未明

中国华为公司今（25日）位于中国境内的实验室竟然发生爆炸，现场传出恐怖浓烟直窜天际，现场民众惊慌逃窜，中国官方连忙派出救火队员前往处理，火势目前仍未扑灭。

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据自由时报今天报道称，中国华为实验室发生大爆炸猛烈黑烟直窜天际！ 消息说，中国华为松山湖园区实验室发生爆炸，浓烟直窜天际。

华为技术有限公司是中国一间提供通讯装置以及销售智慧型手机等电子产品的跨国公司，总部位于广东深圳坂田基地，由总裁任正非于1987年创立，最初专注于制造电话交换器，现已将业务范围扩充至建设电信网络，为中国境内外企业提供运营和咨询服务及装置，以及为消费市场制造通信装置。

消息说，中国华为位于东莞的实验室，今天下午发生爆炸，火势猛烈吓坏民众。

根据中国官媒《央视》报导，今天下午3点16分，广东东莞市消防救援支队指挥中心接获通报，东莞市松山湖阿里山路的华为实验室爆炸起火，官方连忙派出多支消防部队前往现场救援，现场影片可见火场蔓延整栋建筑的上半部、火势相当猛烈，抢救工作仍在持续中，官方称起火建筑为钢结构建筑，主要燃烧物质为吸音棉。

自由时报称，据出动救援的东莞松山湖消防大队指出，派出救援的人员尚未归队，仍留在现场处置，官方暂时宣称没有人员伤亡，《新浪科技》则指出，华为已证实实验室起火，称火势已经得到控制；目前事发影片已在中国社群媒体“微博”疯传，不少中国网友对此惊呼“太可怕了”、“这么重大的事件，一定要调查清楚”、“希望别什么都不说”、“愿平安”。