台湾海峡 美军B-1B疑怼解放军轰6

2架美国空军B-1B枪骑兵战略轰炸机25日被发现从关岛安德森空军基地（Andersen Air Force Base）起飞朝台湾方向前进，未来可能会到达东海或南海。美国太平洋舰队（United States Pacific Fleet）公布由该轰炸机领军的雷根号航空母舰打击群军舰壮观画面。

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据自由时报今天报道称，美军B-1B轰炸机被发现朝台湾方向飞行，记录军事飞行器动态的推特帐号“飞机守望”（Aircraft Spots）25日指出，2架美国空军B-1B轰炸机从关岛安德森空军基地（Andersen Air Force Base）起飞，经过菲律宾海朝着西北边、台湾方向飞行，并由2架美国空军KC-135加油机在空中进行油料补给。

据美国太平洋舰队脸书指出，由B-1B枪骑兵战略轰炸机领军的雷根号航空母舰打击群军舰，今天现身菲律宾海，海上阵容包括雷根号航空母舰、查尔斯．杜鲁号弹药补给舰（USNS Charles Drew T-AKE 10）、康斯托克号船坞登陆舰 （USS Comstock LSD-45）、夏洛号飞弹巡洋舰（USS Shiloh CG-67）、纽奥良号两栖舰 （USS New Orleans LPD-18）、油料补给舰约翰．艾瑞森号（USNS John Ericsson T-AO-194）、日耳曼城号船坞登陆舰 （USS Germantown LSD-42）、萨卡加维亚号补给舰（Sacagawea T-AKE2）、安提坦号巡洋舰（USS Antietam CG54）、潜舰芝加哥号（USS Chicago SSN-721）、美利坚号两栖突击舰 （USS America LHA-6）。

空中阵容方面，有海军第5舰载飞行联队（CVW 5）的波音EA-18G咆哮者、F/A-18E/F超级大黄蜂战斗攻击机，以及P-8海神式海上巡逻机、F-22猛禽战斗机与B-1B枪骑兵战略轰炸机，美军表示，上述军武今日列阵前行，结束2年1次的“勇敢之盾”（Valiant Shield）大型军事演习。

据该报道称，中国解放军近期升高对台武吓，近2个月更3度派战机踰越台海中线。有美军2架B-1B轰炸机从关岛起飞后，传正朝着台湾方向飞来，未来可能会到达东海或南海。

根据纪录军事飞行器动态的推特帐号“飞机守望”（Aircraft Spots）25日指出，2架美国空军B-1B轰炸机从关岛安德森空军基地（Andersen Air Force Base）起飞后，向西北方向行驶，未来可能会到达东海或南海，2架美国空军KC-135加油机在空中进行油料补给。“飞机守望”提供的图像显示，这2架B-1B轰炸机正朝向台湾飞来。