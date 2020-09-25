德国《世界报》：中国政府必须保障黄之锋的安全

原香港众志秘书长黄之锋周四再次短暂被拘捕一事，引发德国媒体广泛关注。德国电视一台，德国广播电台，德新社，《南德意志报》，《图片报》，《明镜》周刊等都做了报道。

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德国《世界报》认为，黄之锋（Joshua Wong）是举世闻名的为家乡争取自由和民主的战士。 他已经放弃了自己的青春，为抗击中国政府在香港日益增长的影响力而战。 为了让数百万人拥有或重获自由，他牺牲了自己的私人生活。为了民主，言论自由和人权，他使自己和家人面临风险。他的对手是十分强大的中国政府。它利用监视和酷刑，任意逮捕和军事嚣张来压制，限制，伤害人们并剥夺他们的自由。官方指控黄之锋涉嫌参与了未经批准的集会。官方的指控很可笑。但拘捕事件同时也显示，香港的新掌权者籍此发出了警告信号：他们随时可以下手。黄之锋和邝颂晴是德国《周日世界报》的专栏作家。两人交换着描写北京在香港的行动。《世界报》呼吁中国政府要保障黄之锋的安全以及未来的言论自由。

《柏林晨邮报》报道说，香港知名民运活动家黄之锋又获释放。他写给德新社说，“我现在安全了。”但黄之锋八月份就一直估计自己会被拘捕。他还报道说受到刁难。中国牌号的汽车擦身而过。忠于北京的帮派拍摄了他的照片。尽管如此，他仍然要为香港发声。上周，黄之锋和其他25名活动家被指控参加了被禁止的六四纪念活动。这是香港30年来首次禁止纪念六四。被控指控者可被判高达五年的徒刑。专家们认为，北京推出的港版国安法意味着香港一国两制的终结。