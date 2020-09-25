抖音微信在美禁不禁 扑朔迷离

一名美国法官周四说，特朗普政府必须在周五之前要么推迟实施美国应用商店禁止下载TikTok的禁令，要么提交法律文件为这一决定辩护。而美国总统特朗普要求旧金山一法官保持对腾讯控股有限公司微信（WeChat）的禁令，指该应用程序危害了国家安全。法官指很少有证据表明，政府有效禁止所有美国用户使用微信解决了这些问题。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，美国法官要求政府周五前要么为禁止下载TikTok命令进行辩护 要么推迟禁令。美国地区法官Carl Nichols周四说，特朗普政府必须在周五之前要么推迟实施美国应用商店禁止下载TikTok的禁令，要么提交法律文件为这一决定辩护。

美国商务部禁止苹果公司和Alphabet公司的谷歌应用商店提供TikTok应用下载的命令将于周日晚些时候生效。美国地区法官Carl Nichols表示，政府必须对TikTok提出的初步限制令请求做出回应，否则必须在美国东部时间周五下午2:30前宣布推迟该禁令。

据联合早报今天报道称，美国总统特朗普要求旧金山一法官保持对腾讯控股有限公司微信（WeChat）的禁令，指该应用程序危害了国家安全。

美国地方法官比勒本周在用户的要求下发布了初步禁令。

政府律师在其文件中写道：“法院的初步禁令允许继续不受限制地使用微信，这是一个行政部门已经确定它对美国的国家安全和外交政策构成威胁的应用。”文件称，该应用将允许北京“监视美国人民、收集和使用来自美国用户的大量个人和专有信息，以促进其自身利益。”

据该报道，法官比勒表示，“虽然政府已经确定中国的活动引起了重大的国家安全问题，但很少有证据表明，政府有效禁止所有美国用户使用微信解决了这些问题。"

联合早报说，美国司法部周五（9月25日）要求旧金山的联邦法官在微信等待上诉时，允许政府禁止苹果和Alphabet公司的谷歌在美国应用商店供下载。

据路透社消息说，旧金山的美国地方法官比勒被要求暂停周六发布的初步禁令。该禁令阻止了将于9月下旬生效的美国商务部的命令。这也将禁止美国与腾讯控股WeChat的其他交易，可能会使该应用在美国无法使用。

司法部向比勒提交的上述命令“允许继续，不受限制地使用微信，这是一个行政部门已经确定构成对美国国家安全和外交政策威胁的应用。”