数亿中国居民月入千元 中国疫苗传定最贵价引讨论

新冠病毒疫苗在全球的初步定价，以中国国药集团最高，单剂为人民币300元，相较之下，欧美研发的疫苗仅需4美元，掀起热议。

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据中央社今天报道称，疫苗价格掀论战，中国制初步定价全球最高。据该报道，港媒南华早报先前引述消息指出，中国已有2款灭活疫苗正在申请药物监管部门的有条件批准，一旦获得批准，疫苗最高定价将达单针300元，但由于目前这两款灭活疫苗都须接种2针，因此共需花费600元。

然而关于疫苗的价格，中国国药集团中国生物技术股份有限公司副总裁杨汇川日前接受陆媒中心经纬客户端（app）专访时指出，在正式上市前，这个产品还没有定价，但会充分考虑其可及性、安全性、有效性和民众的支付能力，来确定价格。

中央社综合媒体消息说，中国目前有3款疫苗正在进行临床三期实验。一款由中国军方与康希诺生物公司研发；另外两款则是由中国国企国药集团研发的灭活疫苗，及中国医学科学院和北京科兴中维生物技术公司共同研发的灭活疫苗。另外，英国广播公司（BBC）中文网报导，英国制药公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的候选疫苗，成本价约为4美元；但这是该公司与美国政府的协议价。消息说明，这款由阿斯特捷利康与牛津大学共同研发的疫苗，获美国政府12亿美元的前期资金，但研发成功后，需向美国提供3亿剂疫苗。

该报也引述美国公司娇生(Johnson & Johnson)表示，将以每剂约10美元的价格出售疫苗。但这个价格也是“政府协议价”，娇生公司需提供1亿剂疫苗给美国政府。

该报道称，而与欧美疫苗的初步定价落差，掀起中国网友的热议。微信公众号“医改界”就指出，中国的疫苗定价两针600元，但其国内目前仍有数亿民众平均月入仅人民币千元左右，意味着有几亿人口在接种疫苗时，需花费半个月的收入。据BBC消息，对于疫苗接种的费用是否由政府买单，中国官方至今尚未表态。然而若接种疫苗者须自费，中国国药集团的初步定价将成为全球最高。消息也指出，目前对于中国国药集团的疫苗成本多少，及中国财政投入的比例等讯息，都没有明确的资讯。