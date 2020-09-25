李克强上海南京路地气接触民众欢迎微妙联想

中国国务院总理李克强日前到上海视察，当面要求银行让中小企业存活下来，以及在步行街受到民众欢迎的画面，在网络上广为流传，除引起讨论，也让外界再度产生习李关系等联想。

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据中央社今天报道称，李克强视察上海，漏网画面广为流传引联想。该报道称，相形之下，有中国网友将中共总书记习近平稍早在湖南乡间考察时，站在人群围成约10公尺直径圆圈中发表讲话的画面，与李克强上述画面相对照。有评论认为，在习近平在权势上虽有绝对优势，但李克强的亲民形象却占上风。

今年中国全国“两会”的总理记者会上，李克强公开指中国还有6亿人的月收入不到人民币1000元，并公开赞扬“地摊经济”。事后，中共官媒多方解释千元收入说，习近平人马、中共北京市委书记蔡奇治下的北京市政府更表态继续取缔摆地摊，都被解读为“习李不同调”。

中央社引据中共官媒新华社、央视等消息，李克强21至22日前往上海考察，主题则是“推进改革开放，促进创新发展，进一步稳就业巩固经济恢复性增长基础”。但相较于官媒报导，中国网络上却有一些李克强视察的漏网镜头流传出来。其中一段，是李克强22日前往位在浦东的交通银行总行视察。他在即将离去时，与一群守候在大厅、从事普惠金融（小微企业、个人贷款）业务的员工对话，其中曾有员工想与李克强握手，但立即被2名安全人员强力推开。但李克强在员工要求下停留，并勉励员工做好普惠金融，“让量大面广的中小企业存下来、活起来，发展有广阔前景”。

另外一段，则是李克强21日视察人潮众多的上海市南京路步行街，沿途民众争相目睹，距离颇为接近，也有人想与他握手，但同样被安全人员强力推开。视察途中，李克强还用现金向其中一个店家买了2包大白兔奶糖。

在全国“两会”过后，李克强7、8月间先后前往贵州、重庆视察。其中，李克强在贵州直指沿途见到许多“闲置厂房”，以及在山村视察时鞋子满是泥泞的画面，在中国网络上广为流传。然而，习近平8月间在安徽视察洪灾灾区时，鞋子仍然干净的画面，先前也曾被用来对比。