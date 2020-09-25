禁不禁微信 美国司法行政今早争议

美国司法部周五稍早请求一名旧金山联邦法官，允许政府在上诉期间禁止苹果AAPL.O和Alphabet的谷歌GOOGL.O在美国的应用商店提供WeChat(微信)下载。此前该法官下令暂停禁令。美国司法部罕见批评该法官的命令是错误的。

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据路透社今天报道称，美国司法部请求法官允许政府禁止下载WeChat。文件请求旧金山的Laurel Beeler法官暂停执行她周六发出的临时禁令。该禁令阻止了美国商务部原定于9月20日晚生效的命令。商务部的命令还禁止与腾讯控股的WeChat进行其他交易，这可能使该应用在美国无法使用。司法部的文件称，Beeler法官的命令是错误的，“允许WeChat--一个被行政部门确定为对美国国家安全和外交政策构成威胁的应用继续不受限制的使用。”

该文件称，腾讯提出了一项“缓解方案”，寻求创建新的WeChat美国版本，采取特定的安全措施以保护这个新应用的源代码，与一家美国云提供商合作进行用户数据存储，并通过一家位于美国的实体来管理这个新的应用。但是，该方案仍然允许腾讯保留对WeChat的所有权，并没有解决美国对该公司的担忧。

路透社说，腾讯未予置评。在背后支持对WeChat禁令发起法律挑战的美国WeChat用户联盟未立即回复置评请求。

为支持自己的主张，司法部公开了商务部9月17日拟禁止WeChat交易备忘录的部分内容。该备忘录说：“WeChat移动应用程序收集并发送传送美国人的敏感个人信息，这些信息可被腾讯访问并存储在中国或加拿大的数据中心。”

Beeler说，提起诉讼的WeChat用户“已经对‘第一修正案’主张的权利提出了严重的质疑。”

司法部的文件说：“第一修正案不会因为WeChat已经达到的流行程度和(中国)所寻求的依赖性而禁止对其进行监管，而恰恰是因为这点，它可以对用户进行监视、推广其宣传以及在其他方面置美国国家安全于风险之中。”

美国政府寻求Beeler不迟于10月1日就关于在上诉期间暂停执行她周六发出的临时禁令做出迅速裁决。