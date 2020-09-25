称不被掐脖子 中国广为造“芯” 多地烂尾

中美关系持续紧张，美国早前发出禁令限制芯片技术出售给华为，要制造国产高端芯片就成为中方目前的国家战略。为了突破重围，中国各省正掀起一场造“芯”运动，务求在2020年各省达14200亿元人民币。“猪肉”在前，地方政府也纷纷牵头引资、甚或加入半导体项目的投资。正当全国造“芯“气氛热烈，各地的半导体项目却突然叫停，烂尾项目无人接手。

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据自由亚洲报道，中国造“芯”大跃进，多地烂尾收场。有内地传媒报道，中国多地正掀起一场造“芯”运动。目前安徽、江苏、上海、浙江、北京、福建、湖北、湖南等十多个省市已制定集成电路产业规划或行动计划。目标是要在2020年各省合共投资14200亿元人民币。但根据中国半导体行业协会统计，2019年中国合成电路产业整体收入只得7562.3亿元。

为破美方制裁困局，中国加紧着手其造“芯”运动，集成电路园区在全国遍地开花。根据内地传媒报道，全国已建成、正兴建和正计划兴建的半导体产业园区高达67个，其中有64%的园区均由政府作主导建设。而截至2020年9月1日，中国已新设半导体企业7, 021间，2019年新设半导体企业也超过10, 000间。全国加紧赶工、半导体项目亦纷纷上马，在2020年上半年，已有21个省份落地的半导体项目超过140个，总投资额最少超过3，070亿元。

据该报道，在这股造“芯”运动中，地方政府也“参一脚”积极招商引资。除了招商引资，不少地方政府更成为地方项目的投资人，希望在这肥猪肉上捞一笔。其中“合肥模式”成为地方最成功的例子。2007年合肥市以巨额投资京东方，2017年又出资与兆易创新合办合肥长鑫，专攻DRAM芯片。现时已成为国产内存最大的厂商，而合肥市政府也因此被称为“中国最牛风险投资机构”。

可是，并非所有地方政府都能成为合肥，一旦项目烂尾或破产，地方政府损失惨重。7月30日，武汉千亿级的半导体项目弘芯被指“存在较大资金缺口，面临项目停滞的风险”，结果其内地唯一一台7纳米光刻机才刚进场一个多月、尚未开封即被抵押。江苏南京德科码董事长李睿为在3年内先后在南京、淮安、宁波推出半导体项目，皆以烂尾收场。

内地传媒《21世纪经济报道》就指，烂尾项目都拥有相似的套路，先是发起人持有项目书画出一个“大饼”，然后申请政府基金，在设立公司前后大肆宣传项目，再一边建设一边期望引入大基金投资、吸纳其品牌效应来带动社会风险资本的投入。至于某些项目烂尾，是因为大基金如期入局后，社会风险资本只在局外观望，使资金链断裂、项目停摆。