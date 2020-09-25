美五角大楼警告北京仍可能对台湾动武

中国近来不断增加对台军事压力已经引起更多对解放军是否对台动武的担忧。主管中国事务的一名五角大楼官员说，在涉及中共领导层合法性的问题如台湾议题上，即使没有十足成功的把握，他们还是有可能采取武力行动。

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据美国之音今天报道称，中国近来不断增加对台军事压力已经引起更多对解放军是否对台动武的担忧。五角大楼发言人星期四说，中国越来越频繁地把军队做为胁迫台湾和邻国的工具。中国即使没有胜算仍可能对台动武。

台湾国防部说，一架解放军运-8反潜机星期四(9月24日)进入台湾西南部空域防空识别区，空军除了派空中巡逻及紧急起飞等兵力应对外，也实施广播驱离及防空追踪监控。依据台湾国防部发布的即时军事动态，这是自这个月17日以来，除了20日以外，解放军连续7次进入台湾西南部防空识别区侵扰台湾空域，其中18、19日两天更有多架战机跨越海峡中线。台海紧张的不断升级也引起许多对台湾及地区安全的担忧。

华盛顿智库战略与国际研究中心学者葛来仪(Bonnie Glaser)，星期二在该智库一个播客节目的对谈中问美国国防部中国事务副助理部长施灿德(Chad Sbragia)，国防部最近才针对中国军事能力发展发布最新报告，解放军是否有夺取和占领台湾的能力？如果高层领导下令要他们夺取台湾，他们是否认为已准备好这么做？

施灿德答复说，对中方来说，它不一定是关于解放军会不会，或能不能采取任何胁迫行动的问题。据施灿德说，“在这个问题上，中国军方人员曾多次当着我们的面告诉我们：‘要明白，我们或许会被迫要去捍卫国家利益，以防止国家利益永远丧失，无论我们实际上是否能够成功。’”施灿德说，“当然会有一些情况中国人会使用武力，即使他们知道不一定有充分信心可以成功实现所有的战略性政治目标，因为还有许多其他条件或目标牵涉其中，在台湾这种重要的议题上，至少它可能涉及共产党领导层的可信度或合法性。”

对于解放军频频进入台湾附近空域的侵扰，美国国防部发言人萨波(John Supple)星期四在回复美国之音的电邮中说，“美国40年来与台湾维持建设性和非官方关系。中国人民解放军咄咄逼人及破坏稳定的行动，反映其持续改变现状及改写历史的企图。这是又一个例证，显示中华人民共和国正在日益增加运用其军队来作为胁迫台湾及其他周边邻国的工具。”他说，“台湾的安全以及其人民在不受胁迫下决定未来的能力，是美国的重大利益，对地区安全也是不可或缺的。”

据该报道，台湾总统星期二视察澎湖空军基地后在推特上发文说，“台湾空军不会屈服于威胁或军事挑衅，我们的男女军人有意愿和能力来捍卫台湾，不受中华人民共和国侵入我们空域的恫吓。我们致力于维护地区和平与稳定。”台湾国防部在转推蔡英文这则推文时也说，“中华民国空军不会挑衅，但是会回应具有敌意的行动。我们致力于维护地区和平稳定。不要低估我们保卫国家的决心。”

报道称，针对解放军接连在台湾附近空域演习的问题，中国国防部发言人谭克非大校星期四在一个例行记者会上说，台湾是中国不可分割的一部分，“解放军在台海地区组织实兵演练，展现的是捍卫国家主权和领土完整的决心和能力，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动。”他说，台湾的民进党政府“不断挑动两岸对立对抗，进行‘谋独’挑衅，危害台海和平稳定，这一图谋注定不会得逞。”