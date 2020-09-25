菅义伟与习近平通电话 涉香港钓鱼岛 未提访日事

日本首相菅义伟25日夜晚与中国国家主席习近平首次举行电话会谈。着眼于发展日中关系，双方就包括首脑间的高层在内，关于双边及国际性课题紧密合作达成了一致。菅义伟表示“日中关系的稳定对地区及国际社会而言极其重要，希望共同负起责任”。会谈中未提及习近平作为国宾访日事宜。菅义伟在会谈后向媒体透露了上述内容。

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据共同社今天报道称，菅义伟与习近平通电话，愿为日中关系稳定共同负责。这是2018年5月以来日中首脑首次举行电话磋商。美国特朗普政府和中国的对立激化，中国也可能有意彰显与日本的友好关系。

日本政府相关人士称，此次电话会谈由日方提议，中方同意举行。习近平在会谈中对菅义伟就任首相表示祝贺。据分析习近平表达了构筑良好日中关系的意愿。菅义伟也提及两国关系的重要性。

有关习近平作为国宾访日，鉴于中国公务船驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海等情况，以自民党保守派团体为主反对论调升温。官房长官加藤胜信在记者会上表示现在正专注于平息新冠疫情，并表达谨慎态度称“并非协调具体日程的阶段”。

据该报道，在电话会谈中，关于新冠疫情对策方面目前实施的边境口岸对策，双方可能确认了为放宽商务相关人士的出入境将继续进行磋商。

对于中国，美国总统特朗普瞄准11月的大选，在关于第二任期的选举承诺中提出强硬的对华方针。欧洲各国也强烈反对施行香港维护国家安全法（国安法）等。

据中央社消息说，中国国家主席习近平今晚与新任日本首相菅义伟通话。菅义伟受访时透露，通话时未提及习近平访日事宜。此外，日媒报导说，菅义伟还在通话过程关切香港、钓鱼台、东海局势等议题。

日本共同社引述菅义伟在通话后向记者团透露，电话会谈中并未提及习近平作为国宾访日事宜。他也在通话中强调“日中关系的稳定不仅对两国，对地区及国际社会而言也极其重要，希望共同负起责任”。

中央社并引述日本政府消息人士表示，菅义伟在通话时也向习近平提及香港、钓鱼台、东海局势等议题，并表达关切。

报导说，双方就包括领导人间的高层在内，就双边及国际性课题紧密合作、尽快重启商务相关人士往来而继续磋商等达成一致。

据该报道，这次电话会谈由日方提议，中方同意举行，是自2018年5月以来双方领导人首次电话会谈。

中国官方媒体指习近平在通话时强调，中方愿与日本新政府一同，按照中日“四个政治文件”各项原则和精神，妥善处理历史等重大敏感问题，不断增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，努力构建契合新时代要求的中日关系。习近平并表示，中国正在加紧推动形成以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，希望双方共同维护稳定畅通的产业链、供应链和公平开放的贸易和投资环境，提升合作品质和水准。

官方报道称习近平还强调，双方应坚定维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，在国际多边机构和区域合作机制下加强沟通、协调、合作，携手应对各种全球性挑战，为亚洲繁荣发展作出积极贡献。

据央视新闻并引述菅义伟说，日方愿与中方密切沟通，确保年内签署“区域全面经济伙伴协定”（RCEP），加快推动日中韩自由贸易区谈判等。日本政府去年曾表示，有意邀请习近平以国宾身分访日，原本希望习近平今年春天到访，但受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响而延期。日本政府目前维持“尚未进入协调阶段”的立场。