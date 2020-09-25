蓬佩奥指名道姓控中纽约总领馆间谍窝 北京斥完全是造谣诬蔑

美国纽约市一名藏族华裔警员早前因涉嫌为中国政府充当间谍被捕，美国国务卿蓬佩奥日前接受当地传媒访问时表示，中国驻纽约领事馆是一个主要的间谍窝，并预料有更多特工和外交人员会被捕。中国驻纽约总领馆周五回应称，美方相关指控完全是造谣诬蔑之辞。

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据东网今天报道称，蓬佩奥指中国驻纽约领事馆是间谍窝，料有更多特工被捕。美国纽约市一名藏族华裔警员早前因涉嫌为中国政府充当间谍被捕，美国国务卿蓬佩奥周三（23日）向《纽约邮报》表示，中国外交人员的活动已经超越了正常的外交界线，更加像是间谍的所为。该报指，中国驻三藩市和纽约市的领事馆，被美方视为间谍活动的温床，分别向加州硅谷盗取商业机密，以及收集纽约维吾尔族和中国异见人士的资料。蓬佩奥说，中方在纽约进行的间谍的活动，更有可能延伸到位于纽约曼哈顿的联合国总部，华府正密切注意在美国工作的中国外交人员数目。

藏族华裔警员昂旺上周因涉嫌为中国当间谍，监控纽约市内其他藏人的活动而被捕，被问到有否像昂旺的个案存在，蓬佩奥说：“绝对有，正如你所见，不止上周的纽约警察的个案，司法部正在检控多宗案件，我有信心他们会继续跟进，我亦预期更多（案件）陆续有来。”

中方否认昂旺是中国间谍的指控。中国驻纽约总领馆称蓬佩奥的“间谍活动中心”指责“完全是造谣诬蔑”。

据路透社今天报道称，针对美国国务卿蓬佩奥在接受采访时称中国驻纽约总领馆是“主要间谍活动中心”，中国驻纽约总领馆周五回应称，美方相关指控完全是造谣诬蔑之辞。中国驻纽约总领馆官网发布发言人答记者问称，该领馆一贯遵守国际法和中美双边相关协议，始终致力于促进中美各界相互了解和各领域友好合作，根本不存在所谓“间谍”活动。

中国驻纽约总领馆还表示，2019年，领区十州对华货物贸易额占美对华货物贸易总额约15%，各类中国留学人员总数接近15万人，仅到访纽约市的中国游客人数就超过110万人次。中国驻纽约总领馆称，“美方以不实指控故意歪曲中国驻纽约总领馆同领区各界正常交往，显然站不住脚，也不得人心。”

中国外交部新闻发言人汪文斌周五亦表示，“蓬佩奥对中方驻美外交领事机构及其人员的指责系信口雌黄、恶意诽谤”。汪文斌还说，“我们奉劝美方立即停止污蔑中方驻美外交领事机构及其人员，不要捕风捉影、挑事生非。中方将根据形势发展作出必要的反应。”