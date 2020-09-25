解放军多方位军演 航母辽宁山东练双雄

中国国防部发言人谭克非今天对中外媒体报道的西藏军区演练及辽宁、山东号航空母舰联合演训，均予以证实。稍早中国军方在周边海域持续进行大规模军事演习。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国国防部证实解放军举行双航舰演练。该报道称，中国对外关系陷入低潮，但以境外为假想敌的军事演练始终未歇。美国“国家利益”（The National Interest）杂志8日率先报导，中国首度将辽宁号、山东号航空母舰同时在海上执行训练任务，意在加强“双航舰”作战能力；随后，环球时报10日报导，山东号正在渤海进行舰载机组训，辽宁号也正前往会合，进行组合训练。

中国国防部今天下午透过网络举行例行记者会，谭克非在回答媒体询问时，作上述表示。据谭克非说，辽宁舰和山东舰已分别完成例行训练和海上试验。这些活动的目的是“检验‘武器装备性能’和‘部队训练水平’，提升履行使命任务的能力”。

据该报道，至于西藏军区，央视12日称，西藏军区当时正举行多兵种联合拔点战斗演练。谭克非今天则说，西藏军区进行的是多场实兵实弹跨昼夜演训活动，全员、全装、全要素检验部队在超高海拔地区的“适应性”和“火力打击能力”。谭克非声称，西藏军区这项演练是“年度训练计划内的安排，不针对任何特定国家”。