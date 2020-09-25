解放军空军曝料模拟炸美关岛基地视频 美军方指宣传而已

位于关岛的美国安德森空军基地指挥官周五表示，中国空军一个显示对该基地设施发动模拟攻击的视频是“宣传工具”，旨在施压和引发敌对气氛。

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据路透社今天报道说，美驻关岛空军基地指挥官称中国空军模拟攻击关岛的视频是“宣传”。中国解放军稍早罕见播放的视频显示，可挂载核武的轰6轰炸机攻击看起来像是安德森空军基地的地方，不过视频未直接提及该基地名字。此时该地区紧张形势升温，美国还在关岛附近开展两年一次的大型军演。

据美国驻关岛空军基地指挥官，陆军准将Jeremy T. Sloane，表示，“我一直担心我们保护基地服役人员及其家属的能力，” 陆军准将Jeremy T. Sloane在有关“勇敢之盾”演习的电话会议上对记者表示，“视频本身--他们知导演习的时间，”他补充称，“这是宣传视频...虽然我们一直担心对于关岛和我们人员的保护，视频本身只不过是一场宣传，旨在施压和引发我们的敌对情绪。”

路透社说，中国政府没有就该视频发表评论。

美国9月14-25日进行“勇敢之盾”演习。中国空军9月19日在微博发布了上述视频。

Sloane说，“勇敢之盾”演习继续如期进行。陆军准将Jeremy T. Sloane说，“演习本身将按照计划进行，因为它是为了确保我方做好训练与自我准备，全方位应对印太地区各种行动，以支持我们的盟友和伙伴。”

关岛驻有美国空军基地等美方重要军事设施，亚太地区如果爆发冲突，将是美方发动响应的关键要塞。

路透社说，该视频发布时，中国正在台湾附近实施第二天军演以表达对美国官员访台的不满。根据台湾空军，中国轰6战机以往曾经涉及绕行并且接近台湾附近空域，包括上周在内。