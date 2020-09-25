香港建制派罕见内反林郑月娥

香港一些亲政府的建制派人士日前当着中联办官员面前批评行政长官林郑月娥的不是，还有人指不少建制派都很不喜欢她。香港明报引述建制派人士说，除了民主派讨厌林郑月娥，不少建制派都很不喜欢她；“如果林郑月娥连任特首，不知道社会气氛会变成什么景况”。

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据中央社今天引述港媒指：建制派人士在中联办官员面前批林郑月娥。该报道引据港媒25日消息，香港一些亲政府的建制派人士日前当着中联办官员面前批评行政长官（特首）林郑月娥的不是，还有人指不少建制派都很不喜欢她。

根据明报网站今天刊登的专栏文章，本月21日，北京中央驻港联络办公室召集建制派立法会议员出席座谈会，讨论立法会来年工作。当天会议分两场进行，各由中联办副主任陈冬和何靖主持。文章表示，当天会上，有建制派人士在中联办官员面前批评特区政府以及林郑月娥的表现与对建制派的态度，指林郑月娥不听他们的意见，但推出政策时又要建制派支持。文章还指出，会中不少人对特区政府表达不满，虽然部分人士没有直接提及林郑月娥，但言下之意其实就是批评她。

据该报道，文章引述知情者说，部分建制派对林郑月娥早有不满，去年港府修订“逃犯条例”造成的嫌隙仍未修补，有议员投诉，称林郑与建制派见面，建制派提出建议，林郑拒绝接纳还不时反驳，让他们很不是滋味。还有人在会中说，港府推出政策及措施前，不但建制派事先不知情，连特区行政会议成员也没讨论过；在场的行会成员张国钧被追问下，也默认有这样情况。文章引述一名建制派人士说，除了民主派讨厌林郑月娥，不少建制派都很不喜欢她；“如果林郑月娥连任特首，不知道社会气氛会变成什么景况”。