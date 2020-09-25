160km/h！中国最高时速地铁列车亮相广州

广州地铁18、22号线首列车25日交付，整列车采用8节编组D型车，在外观设计、技术方案及创新方面等均是中国国产最先进列车，时速超过160公里，并率先引进基于大数据和云计算的车辆检修智能运维系统。

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广州地铁集团有关负责人表示，18、22号线是广州首条时速160公里的市域快线，建成后从南沙自贸区25分钟可抵广州南站、30分钟到达广州东站，未来还将延伸至珠海、中山、东莞等城市。

据香港文汇网报导，广州地铁18、22号线首列车由中车株洲电力机车公司制造，是广州地铁史上乃至粤港澳大湾区首部时速160公里的地铁列车。列车以“湾区蓝”、“琥珀金”为主色调，外形采用富有张力的“飞翼”造型，展示出极致的速度感。

该车型还借鉴动车组及地铁技术平台，具有速度等级高、载客量大、快速起停、快速乘降等特点，开通后可采用站站停与大站直达相结合的运营模式，满足都市生活圈的出行需求。

广州地铁集团有关负责人表示，18和22号线全长超过90公里，建成后将连通广州主要枢纽，未来还将延伸至珠海、中山、东莞等城市，对支持南沙自贸区国家战略，推进粤港澳大湾区一体化发展进程具有重要意义。