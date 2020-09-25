俄罗斯-普京赴高加索指挥2020军演

俄罗斯总统普京周五赴高加索地区，观摩预计周六闭幕的 «高加索2020 »联合军演。俄罗斯于周一在临近黑海与里海之间展开的本年度大规模军演，有八万人参加。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广特派记者Paul.G周五（2020年9月25日）的报道，在位于俄罗斯南部 ˎ距离伏尔加格勒不远的荒漠地带， Proudboy射击场9月24日周四处于警戒之中：重机枪 ˎ 坦克和战斗直升飞机要与臆想之敌对抗。

敌人没有具体的名字，有人可能会将其称之为北约。但在演习现场，这是一个忌讳。北约组织的两个成员国美国和英国于本周抽调了数百人前往乌克兰-克里米亚问题上的俄罗斯对立面，参加另一场前所未有的军演，作为对俄罗斯军演的一个回应。

普京将亲自指挥

在俄罗斯一方，至少有8万人自9月21日周一以来，加入这一跨部队联合军演。一名装甲部队指挥官Alexeï.M在接收采访时说，此类演习经常展开，其它时间是在为备战做准备。当天的演习任务是支持部队向受条件限制的敌人推进。必须保证前进畅行无阻。

据介绍，在里海，俄罗斯海军与伊朗海军同台。在黑海地区，有中国ˎ 白俄罗斯ˎ 缅甸和亚美尼亚参加9月25日周五的最后阶段演习。将由普京总统亲自指挥。

演习没有攻击性

德国之声（DW）中文网在本周早些时候曾报道说，巴基斯坦也是俄罗斯本年度«高加索2020 »联合军演的参加国之一。俄罗斯国防部的一名高官上周表示，演戏没有攻击性。俄罗斯军方强调，大部分演习地点是在俄境内。并表示，阿塞拜疆ˎ 哈萨克斯坦和印度尼西亚等国的观察员预计将会到场观摩。

其它 / Covid-19：布鲁塞尔十月一日放宽防疫