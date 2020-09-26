东莞爆炸起火案 是否华为实验室说法不一 芯片计划损否不详

中国大陆广东省东莞市松山湖高新区一个施工地点昨天发生火灾，消防队最终证实在现场找到3名死者。稍早时，有中国媒体指失火的是中国通讯和手机商华为技术有限公司的实验室，但后来东莞市宣传部表示只是一个施工地点失火，并非实验室。最新的报导甚至未能确定起火工地是否属于华为，只说是在华为实验室附近一个施工地点。有台媒引述消息指，失事地点为华为材料实验室，重点项目为研发半导体芯片，火灾当时的确有芯片在大楼里。

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据中央社今天报道说，东莞松山湖高新区施工地点失火3人死亡。报道引述中国澎湃新闻网消息，东莞消防救援支队指挥中心25日下午接报在高新区一个施工地点失火，其后遭扑灭。据消息，中国大陆广东省东莞市松山湖高新区一个施工地点今天发生火灾，消防队最终证实在现场找到3名死者。澎湃新闻网说，东莞消防救援支队指挥中心下午接报在高新区一个施工地点失火，其后遭扑灭。

消防员最初表示无伤亡报告，但后来全面搜索清理后，发现起火建筑内有3名死者，经核实为园区物业管理公司员工。

中央社说，稍早时，有中国媒体指，失火的是中国通讯和手机商华为技术有限公司的实验室，但后来东莞市宣传部表示只是一个施工地点失火，并非实验室。最新的消息甚至未能确定起火工地是否属于华为，只说是在华为实验室附近一个施工地点。

据自由时报引述中国网络消息说，中国华为“团泊洼实验室G2大楼”25日下午爆炸起火，官方称无人伤亡、大楼没启用。中国华为公司25日位于中国境内的实验室竟然发生爆炸，该实验室神秘背景也已经曝光，官方事后证实，起火燃烧的是华为团泊洼实验室G2大楼，消息指出，失事地点为华为材料实验室，重点项目为研发半导体芯片，火灾当时的确有芯片在大楼里。

该报道引据中国官媒《央视》 消息，25日下午3点16分，广东东莞市消防救援支队指挥中心接获通报，东莞市松山湖阿里山路的华为“工地”，官方连忙派出多支消防部队前往现场救援，整栋建筑的上半部冒出浓烟、火势相当猛烈，当日下午4点50分火势扑灭，官方宣称没有人员伤亡。

该报道还引据中国《澎湃新闻》 稍后消息指，此次爆炸起火的建筑物是华为“团泊洼实验室G2大楼”，在火灾后整个园区已经封闭不对外开放，所有员工也都撤出，目前尚不清楚何时能够恢复上班，管理处强调“G2还没启用，没有人在里面上班。”详细起火原因正在调查，官方还没给出结论。

据该报道称，中国知名3C微博部落客“长安数码君” 对此发文指出：“我向朋友核实了一下，实验室里的芯片（芯片）没有多少，华为Mate40系列手机主要在工厂。”他也透露，“华为团泊洼实验室为材料实验室，主攻前沿科技研究，实验数据结果基本都有备份，具体损失以及影响请等官方通报！”

该报道说，根据《希望之声》消息 ，失事的华为材料实验室首期计划投资经费逾50亿人民币，实验室总经费预算约120亿人民币，重点项目为研发半导体芯片，火灾影片中可见许多现场工作人员均身穿白袍，推测为研究人员，且现场也没有工地常见的鹰架等施工用品，官方第一时间推说是工地失事，案情恐不单纯。